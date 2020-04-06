Korona virüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi - Son Dakika

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Korona virüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi
6 saat önce
Korona virüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi Doktorlar ve hemşireler doğum gününde korona virüs hastası kardeşleri unutmadı Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli, korona virüs hastası ikiz kardeşleri doğum gününde yalnız bırakmadı.
Korona virüs hastası minik ikizlere hastanede doğum günü sürprizi
Doktorlar ve hemşireler doğum gününde korona virüs hastası kardeşleri unutmadı
ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi sağlık personeli, korona virüs hastası ikiz kardeşleri doğum gününde yalnız bırakmadı. Çalışanlar, ikiz kardeşlerin doğum gününü hastanede kestikleri pasta ile kutladı.
Korona virüs salgınına yakalanan ikiz kardeşler, 8'inci doğum günlerini tedavi gördükleri Ankara Şehir Hastanesinde kutladı. Minikleri doğum gününde yalnız bırakmayan hastane hekim ve hemşireleri ikizler için pasta kesti. Anne ve çocukların mutluluğu ise bir sağlık personelinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:23 Kaynak: İHA
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