Korona virüs hayatı damlara taşıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs hayatı damlara taşıttı - Son Dakika

Korona virüs hayatı damlara taşıttı

12 dakika önce

Korona virüs hayatı damlara taşıttı -Sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlıların damda spor yapması ve saç tıraşı olması renkli görüntüler oluşturdu Yeni tip Korona virüs(Kovid-19)tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlıların, Antalya'da damda spor yapması saç tıraşı olması gülümsetti.

Korona virüs hayatı damlara taşıttı

-Sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlıların damda spor yapması ve saç tıraşı olması renkli görüntüler oluşturdu

ANTALYA - Yeni tip Korona virüs(Kovid-19)tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlıların, Antalya'da damda spor yapması saç tıraşı olması gülümsetti.

Korona virüsten en fazla etkilenen 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasağa rağmen sokağa çıkan yaşlılar, ya uyarılıyor yada polis ekipleri tarafından evlerine geri bırakılıyor. Sokağa çıkamayan yaşlıların ise ilginç çözümler bulmaya başladı. Kentin farkla noktalarında iki apartmanın damında yaşlıların yürüyüş ve egzersiz hareketleri yaptıkları görüldü. Bir başka damda ise yaşlı kişinin saç tıraşı olduğu gözlemlendi. Yaşlıların damda spor yapması ve tıraş olması çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan parklar içine kurulan spor noktalarının boş olduğu görüldü.

Korona virüs hayatı damlara taşıttı

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:50 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı
Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu Afyonkarahisar Sandıklı'da bir belediye çalışanı mobil dezenfektan noktası oldu         
10:39
Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var Celalettin Kocatürk virüsün bulaşmasında Abdurrahim Albayrak'ı işaret etti: Fatih Terim'le teması var         
10:36
Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti Sivas'ta 93 yaşındaki dede mahsur kalınca imdadına polis yetişti         
10:31
Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık         
10:31
İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu İzlanda'daki koronavirüs araştırmalarında virüsün 40 mutasyonu bulundu         
10:26
Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı Karantinada olan Yasmin Erbil, küvette köpük banyosu yaptı         
10:18
Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı         
10:18
Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim?         
10:10
Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi         
09:58
Koronavirüs izolasyonundan korkan otizm hastası genç kız intihar etti Koronavirüs izolasyonundan korkan otizm hastası genç kız intihar etti         
09:58
Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti         
09:52
Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü Saracchi'den koronavirüs itirafı: Ateşim çıktıktan sonra test yaptırdım, sonuç negatif çıkınca ruhum bedenime geri döndü         
09:51
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı         
09:51
Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı Kırklareli'nde helikopterle dezenfektan sıkılacak iddiaları yalanlandı         
09:47
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak         
09:40
Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir         
09:39
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Belediye ve il genel meclisi toplantıları ertelendi         
09:38
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır         
09:37
Esnafa moral vermek için pazara giderek şarkı söyleyen genç kız, sosyal medyada alkış topladı Esnafa moral vermek için pazara giderek şarkı söyleyen genç kız, sosyal medyada alkış topladı         
09:36
Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi Müzisyen kadın, koronavirüs sebebiyle evinde kalanlara balkondan tulum çalarak destek verdi         
09:30
Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor Fırsatçılardan dolayı lösemi hastaları maske bulamıyor         
09:18
Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi Adana eski AK Parti İl Başkanı yakalandığı koronavirüsü yendi         
09:17
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı         
09:11
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi         
09:06
Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı Tayini çıktığı için şehir değiştirmek isteyen kadın, kayınpederi tarafından bıçaklandı         
09:03
Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son dakika: Van sınırında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
08:54
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı         
08:31
Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı         
08:29
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi         
08:02
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 11:03:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs hayatı damlara taşıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]