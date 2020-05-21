Korona virüs için rehavet uyarısı - Son Dakika

Bursa'da koronavirüs vaka sayılarının il genelinde düştüğü bilgisini veren Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, buna rağmen virüs ile mücadelede tedbirin hiçbir zaman elden bırakılmaması gerektiği konularında uyarılarda bulundu.



Tüm Türkiye ile birlikte Bursa'da da vaka sayılarında ciddi oranda düşüş gözlenirken, bu kapsamda en çok vaka görülen ilçelerin başında gelen Yıldırım ve Gürsu'da da vaka sayılarında büyük oranda azalmalar görüldü.



Aile apartmanlarına dikkat



Özellikle kalabalık aile apartmanlarının sık olarak bulunduğu Yıldırım ve Gürsu gibi ilçelerde virüsün hızlı yayıldığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, "Filyasyon çalışmaları bize gösterdi ki aile apartmanlarında koronavirüs daha fazla ve kolay yayılıyor. Yakın yaşamlar ve temas kolaylığı ile bu oluşuyor. Aile apartmanlarında daireler arası geçişler daha sık ve kolay olduğu için akrabalar arasında bulaş kolaylaşıyor. Komşu ziyaretleri, geçmiş olsun ziyaretleri bulaşların olduğu durumlar Bu nedenle bu tip yerleşim özelliği gösteren bazı ilçelerde bu süreçte apartmanlar karantina altına alındı" diye konuştu.



Salgının hızla arttığı sıkıntılı ilçelerde sosyal yapının da çok etkili olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaşıkcı, diğer ilçelerde kritik bir durum olmadığının altını çizerek, "Nilüfer vaka sayısında Yıldırım'a oranla yarı yarıya durumda. Bunda Yıldırım'daki aile ve apartman yapısı çok etkili. Yıldırım'da bir evde oturan sayısı daha fazla olduğu için daha çok bulaş oluyor" dedi.



Dağ ilçelerinde korkulan olmadı



Dağ ilçeleri hakkında da konuşan Uzm. Dr. Kaşıkcı, şehirden gidenlerin virüs taşıma ihtimalleri nedeniyle dağ köylerinde yaşayan yaşlı vatandaşlar için riskli bir durum söz konusuydu. Bu ilçelerimizde şu ana kadar bu tarz büyük bir durumla karşılaşmadık. Bu ilçelerimiz büyük ölçüde izole bir şekilde kaldı. Örneğin Gürsu ile Harmancık veya Büyükorhan'ı karşılaştırırsak, 10 bin kişide 1 vaka olan dağ ilçelerinde yedide birdeyiz. Keles, Harmancık, Büyükorhan aynı zamanda Yıldırım'ın yedide biri orandalar" şeklinde konuştu.



Test çalışmalarına ağırlık verdik



Koronavirüs'e karşı tanı çalışmalarının, Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı ve Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan laboratuvarda titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Uzm. Dr. Kaşıkcı; "Son teknolojiye sahip laboratuvarlarımızda PCR tekniği ile günde ortalama 2 bin test yapılıyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde yapılan bu testlerin sonuçları da aynı gün içerisinde açıklanıyor" ifadelerini kullandı.



Hastane başvurularında düşüş var



Bursa'da hastanelerdeki son durum hakkında da bilgiler veren Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Vaka sayıları ve acile başvuru sayılarında son dönemde ciddi bir düşüşe geçtik. Fakat bu insanlarımızı yanıltmasın, henüz hiçbir şey bitmiş değil. Dünyada da örneklerini görüyoruz. Vaka sayısı grafiği düşüşe geçiyor dediğimiz anda tekrar yükselişe geçebiliyor. Örneğin İran'da Şubat'ın son haftasında vakalar başladı. Mart 2020 sonunda ise pik yaptı. Nisan sonuna kadar ciddi bir azalma gözükürken tekrar yükseliş trendine girdi. Şu anda ikinci dalgayı yaşıyor. Bu nedenle vatandaşlarımız da hiç rehavete kapılmamalı, maske takmaya, hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.



Uzm. Dr. Kaşıkcı son olarak, 1-15 Haziran döneminden itibaren hastanelerde hizmet verme anlamında normalleşmeye doğru gidildiğini belirterek, servis ve poliklinik hizmetlerinin düzenlenmesi ile ilgili çalışmalara devam edildiği bilgisini verdi. - BURSA