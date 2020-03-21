Korona virüs için sosyal medya uyarısı - Son Dakika
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Korona virüs için sosyal medya uyarısı

6 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçe Kaymakamlığı, sosyal medyada korona virüs hasatlığı konusunda ilçe hakkında sosyal medyada yanlış bilgiler paylaşıldığını belirterek, itibar edilmemesi istendi.

Korona virüs için sosyal medya uyarısı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçe Kaymakamlığı, sosyal medyada korona virüs hasatlığı konusunda ilçe hakkında sosyal medyada yanlış bilgiler paylaşıldığını belirterek, itibar edilmemesi istendi.


Doğanşehir Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Dünyada yaşanan Covid 19 Pandemisi sürecinde gerekli açıklamalar resmi kanallar üzerinden zaman zaman yapılmaktadır. İçinde bulunduğumuz hassas dönemde bazı sosyal medya ve basın organlarında, Yeni Korona virüs (Covid-19) Hastalığı hakkında kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız bilgiler yayınlanmaktadır. Virüsün bulaşmaması ve ilçemizde salgın haline gelmemesi için tüm tedbirler titizlikle alınmakta, çalışmalar en yoğun şekilde yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.


Yazılı ve görsel medya, basın mensupları ve vatandaşların, T.C. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, resmi makamların yapmış oldukları paylaşımları dikkate almalarının istendiği açıklamada, " Yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MALATYA

Koronavirüs, Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:56 Kaynak: İHA

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