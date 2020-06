Gastronomi kenti Gaziantep'te korona virüs ile mücadele kapsamında bölge halkı ve turistlerin güvenle gezip alışveriş yapabilmesi ve yemek yiyebilmesi için hayata geçirilen "fıstık gibi" sertifikasının ilki, düzenlenen programla verildi.



Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi' projesi kapsamında ilk sertifika verildi. Eğitimleri tamamlayan çalışanlar ile denetimden geçen pastanede düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Sertifika töreni öncesi konuşan Şahin, dünyanın artık eskisi gibi olmayacağının altını çizerek, lezzetin başkenti olan şehrin yeni hedefinin ise sağlıklı lezzetin başkenti olmak olduğunu söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, artık ne kadar milli gelir olduğunun değil, ne kadar sağlıklı kent olduğunun önemli olduğunu ifade ederek, "Yeni bir dünya kuruluyor ve pandemi sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, büyük devletlerin tanımı değişiyor. Artık ne kadar milli gelirin var, ne kadar sağlıklı kentlerin var, gıda güvenliğini ne kadar sağlıyorsun, insanı merkeze alana sosyal devlet tanımını ne kadar ortaya koyuyorsun, bunların hepsi yeniden yapılanıyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yeni dünya düzeninde biz hamd olsun pozitif ayrıştık. Bugün hem ölümlü vaka sayımızda hem yoğun bakım kapasitemizde çok özel bir yerdeyiz. Türkiye tüm dünyaya örnek gösteriliyor" dedi.



"Pandemi sonrasında öncelikler de değişiyor" diyen Şahin, "Biz de bunun üzerinden şehrimizi hazırladık. Evliya Çelebi'nin Şehr-i Ayıntab-ı Cihan dediği Gaziantep'i yerelden evrensele, gelenekten geleceğe bir çekim gücü yaptık. Pandemiden sonra lezzetin başkenti olan Gaziantep'i artık sağlıklı lezzetin başkenti olan konusunda şehir hazırlıyoruz. Burada dört kural var birincisi hijyen eğitimi, tabii biz bunu Büyükşehir olarak başlattığımızda ilk talep eden kurum oldu ve burada bütün çalışan arkadaşlarımız hijyen eğitiminden geçti. Bu eğitim ve denetimlerden geçen kurumlarımıza sertifika programına geçiyoruz ve sertifikamızın adı 'her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi'. Bu kurallara uyan her iş yerinde hemen girişinde bu sertifika olacak, bu da müşteriye güveni tahsis edecek ve ben burada yiyebilirim diyecek" şeklinde konuştu.



Konuşmanın artından Şahin, eğitimlerini tamamlayan çalışanlara ve denetimden geçen iş yerine 'Her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi' sertifikasını taktim etti. - GAZİANTEP