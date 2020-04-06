Korona virüs ile ilgili tüm gelişmeler

Yunus Emre Enstitüsü, en güncel bilimsel çalışmaların ve teknolojik gelişmelerin en güvenilir kaynaklardan takip edilmesini sağlamak için "Covid-19 Hub" adlı bilimsel platformu kullanıma açtı.



Yunus Emre Enstitüsü, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüttüğü Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği (TABİP) kapsamında korona virüsün (Covid-19) çaresini bulmak için çalışan tüm paydaşların; en güncel bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri en güvenilir kaynaklardan takip edebilmesini sağlamak amacıyla kurduğu bilimsel platformu "covid19.tabipacademy.com" adresi üzerinden kullanıma açtı. "Covid-19 Hub" adlı site onlarca konu başlığı altında yüzlerce makale ve analizi ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunuyor.



Yunus Emre Enstitüsü, korona virüse karşı yürütülen bilimsel ve teknolojik mücadeleye "Covid-19 Hub" ile katkı sunuyor. En güncel gelişmeleri, verileri ve bulguları ana kaynaklardan derleyerek; yüz binlerce hastanın hayatını kurtarmak ve virüsün yayılmasını durdurmak için zamanla yarışan bilim insanları, doktorlar, medikal malzeme üreticileri ve ilgili tüm paydaşların erişimine sunarak, korona virüse karşı yürütülen bilimsel ve teknolojik mücadeleye hız katıyor. Yunus Emre Enstitüsü en ufak zaman kaybına bile tahammülün olmadığı bu dönemde, öncelikli olarak Türkiye'den iyi örnekler ve gelişmeleri, aynı zamanda Yunus Emre Enstitülerinin dünya çapındaki ağını kullanarak Japonya'dan Güney Kore'ye, Almanya'dan ABD'ye kadar her ülkedeki iyi uygulamaları insanlığın hizmetine sunuyor. Konuya ilişkin olarak Yunus Emre Enstitüsünden yapılan açıklamada, "Tüm dünyayı aynı şekilde etkileyen korona virüse karşı yürütülen mücadeleye herkesin katkısı çok önemli. Bu siteyi daha da geliştirerek zamana karşı yürütülen bu mücadeleye destek vermek isteyen herkesin görüş, öneri ve katkılarını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA