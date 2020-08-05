Korona virüs ile mücadelede yeni dönem: Salgın Denetim Merkezi kuruldu - Son Dakika

Korona virüs ile mücadelede yeni dönem: Salgın Denetim Merkezi kuruldu

Kurallara uyan iş yeri ve taşıma araçlarına 'Güvenli alan' logosu

Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş:

"Denetim fonksiyonu ikiye ayrıldı, Kırıkkale pilot il seçildi"

"Bir iş yeri kurallara uyuyorsa valiliğimizce bir ödüllendirme yapılacak"

"Art arda kural ihlali yapan iş yeri kapatılacak"

KIRIKKALE - Korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının ek genelgesiyle pilot il seçilen Kırıkkale'de, "İl Salgın Denetim Merkezi" faaliyetine başladı.

İçişleri Bakanlığının tarafından pandemi ile mücadelede yeni tedbirleri içeren genelge kapsamında pilot il seçilen Kırıkkale'de "İl Salgın Denetim Merkezi" kuruldu. Bu kapsamda Covid-19 kurallarına uyan iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere 'Güvenli Alan' logosu verilecek. Bu kapsamda oluşturulan 100 kişilik salgın denetim ekibi de çalışmalarına başladı.

"Kırıkkale pilot il seçildi"

İl Salgın Denetim Merkezinden sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından denetimlerde değişikliğe gidildiğini ifade ederek, "1 Haziran'da kısıtlamalar kısmi olarak kalktı. 1 Temmuz'da ise neredeyse kısıtlamaların tümü kalktı. Kısıtlamaların kalkmasından sonra denetimlerde bir değişikliğe gidilmesi ortaya çıktı bu çerçevede de Kırıkkale pilot il seçildi. Bu yeni denetimin içeriği nedir? Denetim fonksiyonu ikiye ayrıldı. İlk denetim uyarıcı denetim, ikinci denetim ise uzman denetim şeklinde olacak" dedi.

"Kurallara uyan iş yerleri ödüllendirilecek"

Denetimlerdeki amaçtan bahseden Aslantaş, "Maske, mesafe ve hijyen şartlarına uyup uyulmadığı uzman denetimde ise Bilim Kurulunun Bakanlığımız iş birliği ile geliştirdiği her sektöre ayrı bir ayrıntılı kılavuz var. O kılavuzlarda zikredilen hususlara iş yerleri uyuyor mu, uymuyor mu? Uzman denetimin en önemli sonuçlarından biri de şu olacak iki kere bu şekilde denetlenen bir yer rehberdeki zikredilen kurallara uyuluyorsa o yere güvenli bölge ya da 'Covid-19 kurallarına bu iş yeri uymaktadır' şeklinde valiliğimizce bir ödüllendirme yapılacak. Buradaki amaç da şu; salgında endişe duyan vatandaşlarımız bu iş yerlerine rahatlıkla girebilecekler. Bu tür belgeyi almış olan iş yeri uzman ekipler tarafından haftada denetlenecek. Eğer herhangi bir ihlal söz konusu olursa ikaz edilecek. İkinci ihlalin olması halinde o belge oradan alınacak" diye konuştu.

"Art arda kural ihlali yapan iş yeri kapatılacak"

Bütün denetim faaliyetlerinin tek merkezde toplandığını kaydeden Aslantaş, "Burada bir veri tabanı sistemi geliştirildi. İhlal yapan vatandaşlar vatandaşlık numarası üzerinden iş yeri de iş yeri numarası üzerinden veya sicil numaraları üzerinden kaydedilecek. Bu merkezde bütün günlük faaliyetler takip edilecek. İlk ihlalde uyarma kişi için ikinci ihlalde idari para cezası hem iş yeri için hem de vatandaş için art arda üçüncü ihlalde iş yerleri için bir gün faaliyetlerinden men eğer bu ihlal art arda yapılırsa 3 gün. 3 ihlalin art arda gerçekleşmesi halinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak açısından o iş yeri faaliyetten men edilecektir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla. Şu anda 40 ekip olarak görev yapıyoruz. Bunu 3 gün içerisinde 100 ekibe kadar çıkarmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.