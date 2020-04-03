Korona virüs ile mücadeleye ULUSKON'dan büyük destek - Son Dakika
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Korona virüs ile mücadeleye ULUSKON'dan büyük destek

6 saat önce

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek verme kararı aldıklarını açıkladı.

Korona virüs ile mücadeleye ULUSKON'dan büyük destek, System.String[]

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek verme kararı aldıklarını açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle bir çok ülke olağan üstü durum ilan etti. Türkiye genelinde vatandaşlar 'Evde Kal' çağrısına büyük oranda uyarken, sokağa çıkma yasağı gelen 65 yaş üstü vatandaşlara yardımlar tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına ise bir çok kesimden destek geldi. Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) yaptığı açıklama ise kampanyayı desteklediklerini duyurdu. Çok sayıda üyeleri ile katılım sağlayacaklarını ifade eden ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, "Biz Türkiye olarak büyük bir aileyiz ve biz bize yeteriz. Tüm dünyanın şu süreçte halini görüyoruz. Çok şükür bu süreç, hükumet tarafından çok iyi bir şekilde yürütülüyor. Ekonominin geçici olarak daraldığı günlerde başlatılan bu kampanyaya gereken desteği vereceğimizi belirtmek istiyorum. Dara düşenin yanı başında olan bir Türkiye görüyoruz. Bu iş dünyası olarak bizi çok mutlu ediyor. Üyelerimize gereken talimatı verdik" dedi.

"Virüs sonrası, ekonomi çok iyi yerlere gelecektir"

Yaşanan süreç ile piyasalarda bir daralma olduğunu ifade eden Atasoy, "Bunu normal olarak görüyoruz. Fakat burada Türkiye'nin gücünü de görüyoruz. Sadece kendi vatandaşlarına değil, diğer ülkelere yardım eden bir Türkiye var. Bu bizi mutlu ediyor. Her ne kadar geçici süreyle daralma olsa da, pandeminin ardından ekonominin tekrar canlanacağını iyi biliyoruz. Biz hazırlıklarımızı buna göre yürütüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 04:42 Kaynak: İHA

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