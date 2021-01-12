Korona virüs ilk kez gorillerde 19 tespit edildi - Son Dakika

Korona virüs ilk kez gorillerde 19 tespit edildi

12.01.2021 12:02
Korona virüs ilk kez gorillerde 19 tespit edildi, System.String[]

ABD'de bulunan San Diego Safari Park'ında bulunan 2 gorilin korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını belirtildi.

ABD'de bulunan San Diego Safari Park'ında bulunan 2 gorilin korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını belirtildi. Gorillerin öksürmesinin ardından korona virüs pozitif çıkmalarıyla ilk kez korona gorillerde tespit edildi.

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego Safari Park'ında bulunan 2 gorile yapılan korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı. San Diego Safari Park'ı yetkilileri, 6 Ocak'ta gorillerden ikisinin öksürmeye başlamasının ardından California Hayvan Sağlığı ve Gıda Güvenliği Laboratuvar Sistemi (CAHFS) tarafından gorillere test yapıldı. Gorillerden alınan dışkı örnekleri üzerinden analiz süreci başlarken, örnekler ABD Tarım Bakanlığına (USDA) bağlı Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarları'na (NVSL) gönderildi. Gorillere, 8 Ocak'ta yapılan ön testlerin sonucunda ise Covid-19 virüsüne rastlandı. Testler sonucunda 2 gorilde Covid-19'un yeni mutasyonu olan SARS-CoV-2 tespit edildi. Yetkililer ise, aynı zamanda virüsün diğer hayvanlarda da olabileceğine dikkat çekiyor. Konu hakkında yürütülen araştırmalarda, bazı primatların SARS-CoV-2 ile enfeksiyona duyarlı olduğunu doğruladı.

GORİLLERE VİRÜS ASEMPTOMATİK KORONA HASTASI BİR PERSONELDEN BULAŞTI

San Diego Hayvanat Bahçesi Safari Park yöneticisi Lisa Peterson, "Bazı tıkanıklık ve öksürük dışında, gorillerimiz iyi durumda. Karantinaya alındılar. Yiyip, içiyorlar. Kısa sürede tam bir iyileşme umuyoruz" dedi. Hayvanat bahçesi yetkilileri, bunun büyük maymunlarda doğal bulaşmanın bilinen ilk örneği olduğunu ve gorillerde şiddetli reaksiyon beklenmediğini ifade etti. Yetkililer, gorillerin virüsü asemptomatik Covid-19 vakası bir bakıcı personelden aldığını ifade etti.

Öte yandan hayvanat bahçesinde Covid-19 güvenlik protokolleri de dahil olmak üzere tüm önlemlere uyulmasına rağmen enfekte olmaları ise dikkat çekti. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve San Diego Halk Sağlığı Merkezleri tarafından yayınlanan kurallara göre, bakıcıların hayvanların yanındayken kişisel koruyucu ekipman (KKD) giymesi zorunlu tutuluyor.

ABD'de 1915 yılında kurulan ve ABD başta olmak üzere, dünyadaki en önemli hayvanat bahçelerinden biri olan San Diego Hayvanat Bahçesi, Covid-19 salgını ile mücadele önlemleri çerçevesinde 6 Aralık'tan bu yana ziyarete kapalı tutuluyor.

(Serkan Bayar/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, San Diego, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs ilk kez gorillerde 19 tespit edildi - Son Dakika


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