Son dakika haberleri! Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci: "Korona virüs insanların psikolojisini bozdu" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci: "Korona virüs insanların psikolojisini bozdu"

Son dakika gelişmesine göre Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci: "Korona virüs insanların psikolojisini bozdu" -"Çocuklarımıza gerçekçi ifadeler kullanmalıyız" -"Sosyal medya insanları endişeye sürüklüyor" Psikiyatrist Uzman Dr.

Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci: "Korona virüs insanların psikolojisini bozdu"

-"Çocuklarımıza gerçekçi ifadeler kullanmalıyız"

-"Sosyal medya insanları endişeye sürüklüyor"

NEVŞEHİR - Psikiyatrist Uzman Dr. Selda Yavuz Demirci, korona virüs ile birlikte yaşam standartlarının değiştiğini ve insanların normal alışmış olduğumuz düzenin değişmesine neden olduğunu söyledi.

Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında birçok tedbirler alınırken beraberinde korona virüsün insan üzerinde psikolojik etkililerini de artırdı. Psikiyatrist Uzman Dr. Selda Yavuz Demirci korona virüsün insan üzerinde en çok sevdiklerimize zarar verme korkusu oluşturduğunu söyledi. Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci, "Korona virüsün insan psikolojileri üzerine etkileri çok yönlü değerlendirilebilir. Bunlardan bir tanesi direk sağlığımız üzerine etkileridir. Tabi hastalığa yakalandığımız andan itibaren fiziksel olarak bir takım rahatsızlıklar hissedebiliyoruz. Onun haricinde korona virüsü diğer insanlara bulaştırma gibi insanlar üzerinde bir kaygı olabiliyor. ve sevdiklerimize zarar verme korkusu olabiliyor. Aynı zamanda ekonomik boyutu da bulunuyor. İşimizi etkiledi. Birçok kişi işsiz kaldı. Bu da maddi anlamda pek çok zorluklara neden oldu. Korona virüs yaşam standartlarımızı değiştirdi. Çocuklarımız bu süreçte uzaktan eğitime başladı. Bizler evde çocuklarımızı takip etmek zorunda kaldık. Bazı kişiler evden çalışmaya başladılar. Tabi bunlarda normal alışmış olduğumuz düzenin değişmesi anlamına geldiği için ruh sağlığımızda bir takım kaygılar oluşturdu. Normal alışmış olduğumuz düzen bizi her zaman rahat hissettirir. Ama alışmış olduğumuz düzen bir parçada olsa değişmesi bizim üzerimizde kaygıyı artırıcı bir faktördür. Tabi biz şimdi korona virüsün geleceğini de bilemiyoruz. Korona virüs ne zaman bitecek? Bu tür sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Ne zaman biteceğini bilemiyoruz. Umarım en kısa zamanda korona virüs biter" diye konuştu.

"Çocuklarımıza korona virüsü anlatmalıyız"

Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci korona virüsün çocuklar üzerinde de birçok etki bıraktığını ifade ederken burada da en büyük görevin anne ve babaya düştüğünü söyledi. Demirci, "Çocuklar üzerinde etkisini şöyle açıklayabiliriz. Çocuklar aslında biz erişkinler gibi belirsizlik korku ve kaygı oluşturuyor. Şimdi sizde bilirsiniz ki çocuklarımız bizleri örnek alarak rol model alarak büyürler. Biz nasıl tepki verirsek çocuklarımızda bize bakarak o şekilde tepki verirler. Yani biz çok kaygılı çok panik halinde çok böyle keyifsiz olursak çocuğumuzun da böyle olması kaçınılmazdır. O nedenle çocukları mümkün olduğunca ayrıntılı bilgilendirmek, anlayabilecekleri dilden konuşmak, onların sorularına tam olarak cevap vermek, onlarla iletişim kurmaya çalışmak ve korona virüsün gerçekçi etkilerini onlara anlatmak çok büyük önem arz ediyor. Mesela çocuk dışarı çıktığında korona virüs olursun çabuk gel buraya gibi davranışlar veya panik ifade sözler çocukları daha fazla kasacaktır. Ama bunu daha böyle anlayabileceği dilden korona virüs riski var, ellerini yıkaman gerekiyor, maskeni takman gerekiyor ama bunlara dikkat edersen bu risk azalıyor şeklinde gerçekçi ifadeler kullanmak gerekiyor" diye konuştu.

"Sosyal medya insanları endişeye sürüklüyor"

Sosyal medyada korona virüs ile ilgili her çıkan haberin doğru olmadığını da belirten Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci, sosyal medyada çıkan her haber gerçek olacak, geçerli olacak diye bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Demirci, "Sosyal medya üzerinden çıkan yazılara ya da açıklamalara inanmalı ya da inanmamalıyız diye kesin bir şey söyleyemeyiz. Bir kere sosyal medyada paylaşılan paylaşımlar nereden paylaşılmış, nereden alıntılanmış. Bilimsel bir değeri var mı? Bunları araştırmak lazım. Çünkü çocuklarda da erişkinlerde de bu çok görülüyor. Sosyal medyada ki paylaşıma bakıp böyleymiş diye bir panik hali yaşanıyor. Ama bunları araştırmalarını ya da bilen bazı kişilere alanında uzman olan kişilere sormalarını öneririm. Yine bir takım siteler var. Öğrendikleri bilgileri buralardan da teyit edebilirler. Yani geçerli olmayan bilgilere itibar etmemeliler. Sosyal medya da çıkan her haber gerçek olacak, geçerli olacak diye bir durum söz konusu değil" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri! Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci: Korona virüs insanların psikolojisini bozdu
Son dakika haberleri! Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci: Korona virüs insanların psikolojisini bozdu
Son dakika haberleri! Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci: Korona virüs insanların psikolojisini bozdu
Son dakika haberleri! Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci: Korona virüs insanların psikolojisini bozdu
Son dakika haberleri! Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci: Korona virüs insanların psikolojisini bozdu
Son dakika haberleri! Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci: Korona virüs insanların psikolojisini bozdu

Yavuz Demirci, Sosyal Medya, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Psikiyatrist Selda Yavuz Demirci: 'Korona virüs insanların psikolojisini bozdu' - Son Dakika

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