Korona virüs, Irak Meclisi'ne sıçradı - Son Dakika

Irak Meclisi yarın gerçekleştirilecek oturuma hazırlanırken, bazı milletvekillerinin korona virüse yakalandığı bildirildi.



Irak Meclisi Korona Kriz Masası üyelerinden Abbas İlevi tarafından yapılan açıklamada, bazı milletvekilleri ve ailelerinde yeni tip korona virüse (Covid-19) rastlandığı duyuruldu. Açıklamada, yarın yapılması planlanan Meclis oturumu öncesinde geniş çaplı önlemlerin alınacağı aktarıldı. İlevi, milletvekili veya bir yetkilinin virüse yakalanmasının normal bir durum olduğunu, virüsün sıradan vatandaşla yetkili arasında ayrım yapmadığını ifade etti.



Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede tespit edilen vaka sayısı 6 bin 686'ya yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 215 olarak açıklandı. Ülkede 3 bin 275 kişinin de virüsü yenerek hastanelerden tabucu olduğu belirtildi. - ERBİL