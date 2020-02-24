Korona virüs Irak'ta da görüldü - Son Dakika
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Korona virüs Irak'ta da görüldü

7 saat önce

Irak'ta ilk korona virüsü vak'asının Necef kentinde kaydedildiği açıklandı.

Korona virüs Irak'ta da görüldü, System.String[]

Irak'ta ilk korona virüsü vak'asının Necef kentinde kaydedildiği açıklandı.

Irak'ın güneyinde yer alan Necef'te İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, birkaç gün önce Irak'a giriş yapan İranlı bir ziyaretçinin korona virüsü taşıdığı tespit edilerek karantinaya alındığını duyurdu. Necef Sağlık Müdürü Rıdvan Kenedi tarafından yapılan açıklamada söz konusu İran vatandaşının öğrenci olduğunu, Irak Kriz Masası'nın İranlılara getirdiği giriş yasağı kararından önce ülkeye geldiğini ifade etti.

Kenedi ayrıca, virüse rastlanmasının ardından kentteki bütün İranlı ziyaretçilerin sağlık kontrollerinden geçtiğini aktardı.

(İHA)

İl Sağlık Müdürlüğü, Necef, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
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