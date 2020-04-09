Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor - Son Dakika

Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor

14 dakika önce

Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uzun yıllar boyunca inşaatlarda çatı ustası olarak çalışan Metin Berk, korona virüs nedeniyle iş bulamayınca evinde maket villa yapıp satarak ailesini geçindiriyor Kahramanmaraş'ın...

Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uzun yıllar boyunca inşaatlarda çatı ustası olarak çalışan Metin Berk, korona virüs nedeniyle iş bulamayınca evinde maket villa yapıp satarak ailesini geçindiriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uzun yıllar boyunca inşaatlarda çatı ustası olarak çalışan Metin Berk, korona virüs nedeniyle iş bulamayınca evinde maket villa yaparak ailesini geçindiriyor.

Evinin bir odasını atölyeye dönüştüren Berk'in, mukavva ve ahşap parçalardan bin bir emek harcayarak yaptığı maketlerde, gerçeğinin tüm ayrıntıları yer alıyor.

Koronavirüs salgının etkilediği kesimlerden biri de inşaat ustaları ve işçileri oldu. Mecburen işsiz geçirdikleri kış mevsiminin ardından bahar aylarının gelmesi ile birlikte başlayacak inşaatlarda çalışarak ailelerini geçindirmeyi düşünen ustalar ve işçilerin tüm planları korona virüs salgını nedeniyle altüst oldu. Korona virüsün mağdur ettiği 41 yaşındaki Metin Berk isimli çatı ustası, iş bulamayınca ustalığını maket villa yaparak kullanmaya karar verdi. Evinin bir odasını, atölyeye dönüştüren Berk, mukavva ve ahşap parçalarını kullanarak villaların birebir aynısının maketlerini yapmaya başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle iş bulmakta zorlandığını belirten Berk, villa maketleri yapıp satarak aile ekonomisine katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Bir maketi büyüklüğüne göre 5 ila 10 gün arasında tamamladığını ifade eden Berk, "Yıllarca inşaatlarda çatı ustalığı yaptım. Bizim meslekte kış mevsiminde zaten iş olmaz. Ama bir de bu korona virüs salgını çıkınca iş bulmak iyice zorlaştı. 4 aydır iş bulamıyorum. Ailemin geçimini de bir şekilde sağlamam gerektiği için ben de çatı ustalığımı bu şekilde kullanmaya karar verdim. Mukavva ve ahşap malzemeler kullanarak maket villa yapıyorum. Fotoğrafını gördüğüm bir evin ya da villanın birebir aynısını yapabilirim. Bu maketleri yapmam 5 ila 10 günümü alıyor. Ana omurgasını oluşturduktan sonra sanayide marangozlardan küçük ahşap parçaları kestiriyorum. Onlarla da balkon, pervaz ya da pencere gibi ince işçilik isteyen kısımları tek tek yapıştırarak yapıyorum. Bittikten sonra da isteğe göre boyuyorum. Aydınlatma için de led ampul kullanıyorum" dedi.

Maketlerin bahçesi için de suni çim kullandığını anlatan Berk, "Villaların bahçesini de tamamen birebir yapıyorum. Kamelyasından salıncağına kadar her şey var. Bahçe için suni çim ve yapay çiçekler kullanıyorum. Araba isteyenler için de oyuncak araba bile bırakıyorum. Böylece makete daha doğal ve gerçekçi bir görünüm sağlamış oluyorum. Genelde aldığım siparişlerin hepsi birbirinden farklı oluyor. Kimi müşteriler, evlerinin bir köşesine dekor amaçlı yaptırıyor. Çocukları için yaptıranlar var. Bazıları da büro ya da işyerlerinde kullanıyor. Böylece şu kriz günlerini atlatmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor

Kahramanmaraş, Elbistan, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:05 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi         
08:55
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı         
08:35
Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi Sosyal medyada başlatılan akıma uyan Ebru Polat, vücuduna battaniye sararak poz verdi         
08:33
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi         
08:20
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek         
08:09
Birleşme partisinden bahseden Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Eşit olmadığı için takımları karıştıracağız Birleşme partisinden bahseden Acun Ilıcalı'dan Survivor kararı: Eşit olmadığı için takımları karıştıracağız         
07:55
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak         
07:52
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz         
07:48
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler         
07:34
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı         
04:54
Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı Ali Koç önerdi, Fenerbahçe Cavani'yi radarına aldı         
00:40
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı         
00:35
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı         
00:17
Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen Elazığ Valisi, çöpten hurda toplayan kişiye kesilen "korona" cezasını iptal etti         
00:01
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu         
23:59
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum         
23:59
Yaşlılara Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, sokakta arkadaşıyla dans etti         
23:28
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi         
23:24
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı         
22:51
Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı         
22:36
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı         
22:31
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı         
22:22
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında         
22:07
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız         
22:03
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı         
21:40
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı         
21:20
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti         
21:15
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi         
21:00
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi         
20:56
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 09:20:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]