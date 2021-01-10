Korona virüs İstanbul'un mangal kömürü üreticilerini de vurdu - Son Dakika

Korona virüs İstanbul'un mangal kömürü üreticilerini de vurdu

10.01.2021 09:37
Korona virüs İstanbul'un mangal kömürü üreticilerini de vurdu, System.String[]

Korona virüs salgını nedeni ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve mangal yakmanın yasak olması en çok kömür üreticilerini vurdu.

Korona virüs salgını nedeni ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve mangal yakmanın yasak olması en çok kömür üreticilerini vurdu. İstanbul'un kömür üreten ünlü köyü Ormanlı'daki vatandaşlar da bu durumdan etkilendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları mangal kömürü üreticilerini vurdu. Hafta sonu vatandaşlar mangal yakamayınca kömüre olan talep de azaldı. İstanbul'un meşe odunu kömürü ile ünlenen Ormanlı köyü de pandemiden nasibini aldı. Gece gündüz mesai yaparak ateş, duman ve sıcağın altında meşe odunundan mangal kömürü üreten vatandaşların işleri durgunlaştı.

"Şu anda işler durgun"

İşlerin durgun olduğunu ifade eden bir üretici, "Şu anda işler durgun. Mayıs ayı gibi talep artar diye düşünüyorum. Şimdi köylü ormandan odunlarını çıkararak hazırlıyor. Yanma süresi büyüklüğüne göre değişir. 5, 10, 15 tonluk var. Gece gündüz yanar" dedi.

Korona virüsten ötürü durumun daha da kötüye gittiğini belirten bir başka üretici ise, "İşlerin durumu kötüye gidiyor. Koronadan dolayı giderek daha kötüye gidiyor. Bizden alanlar yani tüccarlar daha çok kazanıyorlar. Şu an işler iyi değil. Pandemiden dolayı satış olmuyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Korona virüs İstanbul'un mangal kömürü üreticilerini de vurdu
Korona virüs İstanbul'un mangal kömürü üreticilerini de vurdu
Korona virüs İstanbul'un mangal kömürü üreticilerini de vurdu

Koronavirüs, İstanbul, Ormanlı, Kömür, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Korona virüs İstanbul'un mangal kömürü üreticilerini de vurdu - Son Dakika


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