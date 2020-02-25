Korona virüs kabusu: Bin kişinin bulunduğu otel karantina altına alındı - Son Dakika

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Korona virüs kabusu: Bin kişinin bulunduğu otel karantina altına alındı
6 saat önce
Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsünün tespit edilmesinin ardından karantina altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de bir otel, bir İtalyan vatandaşında korona virüsünün tespit edilmesinin ardından karantina altına alındı. Otelde yaklaşık bin turist bulunduğu belirtildi.
(İHA)
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