Korona virüs Karacasu ilçesinde üç gün art arda can aldı - Son Dakika

Korona virüs Karacasu ilçesinde üç gün art arda can aldı

22.12.2020 10:14
Korona virüs Karacasu ilçesinde üç gün art arda can aldı, System.String[]

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Korona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs, kış aylarının gelmesi ile birlikte yayılımını arttırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 19 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs, Karacasu ilçesinde Cabi, Ataeymir ve Cuma Mahallelerinde üç gün art arda yaşanan ölümlerin ardından virüsten hayatını kaybeden kişi sayısını 14'e çıkarttı.

Salgının yayılımının her ne kadar kontrol altına alınsa da virüsün varlığının her an yeni bir bulaşın ortaya çıkmasına yol açtığını kaydeden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, "İlçemizde şu an itibari ile toplam vaka sayısı 428, aktif vaka sayısı 61, temaslı sayısı 72, bugün iyileşen hasta sayısı 6 ve toplam bugüne kadar virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 354'tür. 13 hastamızın tedavisi evde 3 hastamızın tedavisi de yoğun bakım ünitesinde sürmekte olup bir hastamız da entübedir" dedi.

Kaymakam Soley, hedef ve beklentilerinin yeni yıla ilçe genelinde 50'nin altında aktif vaka ile girip, Ocak ayı içerisinde de bu sayıyı tek rakamlara indirmek olduğunu belirterek şunları söyledi; "Bu hedefimize ulaşabilmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurallara uymamız şart. Lütfen dışarıda mutlaka maske takıp, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Belirlenen tedbir ve kurallara aksatmadan uyalım. Korona virüse karşı bir olmanın gücü ile birlikte savaşalım." - AYDIN

Korona virüs Karacasu ilçesinde üç gün art arda can aldı
Korona virüs Karacasu ilçesinde üç gün art arda can aldı

Koronavirüs, Karacasu, Aydın, Susuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs Karacasu ilçesinde üç gün art arda can aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım "Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi" hazırlandı! Türkiye 15 sıra geriledi Burak Yılmaz'ın Kimpembe ile girdiği pozisyon L'Equipe'te kapak oldu Su seviyesi azalan Yeşilırmak Nehri'nin rengi kirlilikten karardı Son Dakika! Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti MasterChef Türkiye'de Serhat'ın anlattıkları Somer Sivrioğlu'nu duygulandırdı Mesajlaştığı için kız kardeşinin üstüne bıçakla yürüyen ağabey annesini öldürdü 'Adanalı' dizisiyle tanınan Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler yorum yağdırdı
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları Asgari ücret zammı için komisyon üçüncü kez toplanıyor! İşte masadaki zam senaryoları         
09:49
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi         
09:41
Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti         
09:16
Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi         
08:28
Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır Bilim Kurulu üyesinden bir iyi bir de kötü haber: Mutasyon durdurulamaz ama geliştirilen aşı etkili olacaktır         
07:59
Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu         
07:31
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler         
22:39
Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi Aldatıldığını düşünen kocanın intikamı ağır oldu, adamı çırılçıplak soyup sokakta gezdirdi         
22:06
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek         
21:47
Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle herkesin beğenisini topladı         
21:26
Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor? Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor?         
20:23
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 10:20:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs Karacasu ilçesinde üç gün art arda can aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei