Korona virüs karantinasındaki ailesine müzikle destek oldu - Son Dakika

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Korona virüs karantinasındaki ailesine müzikle destek oldu
6 saat önce
Şili'de bir genç, korona virüs salgını nedeniyle kendini izole eden ailesine destek olmak için her gün camın önünde akordeon çalıyor.
Şili'de bir genç, korona virüs salgını nedeniyle kendini izole eden ailesine destek olmak için her gün camın önünde akordeon çalıyor.
Korona virüs salgını nedeniyle birçok insan kendini izole ederek sevdiklerinden ayrı düştü. Şili'de bir genç de kronik rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan anne ve babasına her gün evin önünde akordeon ile sevdikleri müzikleri çalarak destek oluyor. Şili'nin Hualpen şehrinde yaşayan Gonzalo Acua, her gün evin dışında akordeon çalarak bu zor süreçte ailesine destek oluyor. Acuna, ailesini asla yalnız bırakmayacağını söylerken, müziğin bu zorlu süreçte onlar için bir ilaç olduğunu dile getirdi. - SANTİAGO
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
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