Korona virüs karantinasındaki vatandaşlara vitamin desteği - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından korona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan vitamin destek paketleri her gün yaklaşık ortalama 80 aileye ulaştırılıyor. Paketleri ailelere özel kıyafetli ekipler götürüyor.

Bir taraftan gerek toplu taşıma araçları gerekse de hastaneler ve halkın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte çalışmalarına ağırlık veren Afyonkarahisar Belediyesi, diğer taraftan evlerinde karantinada bulunan vatandaşların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye yardımcı olmak amacıyla vitamin destek paketleri devreye aldı.

Vitamin paketlerinin yardım birimi aracılığıyla hazırlandığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Maalesef, ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisarımız da da hastalığın tırmanışa geçtiğini görüyoruz. Sosyal mesafe, maske ve temizlik hastalıktan korunmak için ne kadar önemli ise hastalığa yakalandıktan sonraki süreçte bağışıklık sisteminin güçlü olması da o kadar önemli. Bu süreçte hasta vatandaşlarımızın C vitamini alması önemli. Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu, sonucu pozitif olan vatandaşlarımızın evlerine kadar bu paketleri ulaştırıyoruz. Bu vesileyle hastalık dolayısıyla kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR