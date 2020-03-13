Korona virüs karşı mobil iletişim araçları dezenfekte edildi - Son Dakika
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Korona virüs karşı mobil iletişim araçları dezenfekte edildi

6 saat önce

Korona virüs karşı alınan önlemler devam ediyor.

Korona virüs karşı mobil iletişim araçları dezenfekte edildi, System.String[]

Korona virüs karşı alınan önlemler devam ediyor. Yenibosna'da bulunan Dr. Enver Ören Kültür Merkezi otoparkında 40 Beyaz Masa mobil iletişim aracı dezenfekte edildi.


Korona virüse karşı İstanbul'da yapılan hijyen çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşların çeşitli sorunlarına çözüm arayan 40 Beyaz Masa mobil iletişim aracı Yenibosna'da bulunan Enver Ören Kültür Merkezi otoparkında dezenfekte edildi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 39 İlçede hizmet veren Beyaz Masa Mobil iletişim araçları 2 kişilik özel kıyafetli belediye ekipleri tarafından özel ULV cihazıyla temizlendi. Dezenfekte edilen araçlar daha sonra görev noktalarına döndü. - İSTANBUL

Enver Ören, Yenibosna, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:10 Kaynak: İHA
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