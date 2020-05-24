Korona virüs kefen satışlarında artışa sebep oldu - Son Dakika

Korona virüs kefen satışlarında artışa sebep oldu

Hac malzemecisi Ahmet Diyarbekirli:

"Bu süreçte vatandaşlar kendi kefenlerini kendileri almaya başladı"

KAYSERİ - Kayseri'de hac malzemeleri satışı yapan Ahmet Diyarbekirli, korona virüs döneminde kefen satışlarının arttığını söyleyerek, "Bu süreçte vatandaşlar kendi kefenlerini kendileri almaya başladı" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren ve bu güne kadar ülkede 4 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan korona virüs, kefen satışlarının artmasında da etkili oldu. Kayseri'de 10 yıldır hac malzemeciliği yapan Ahmet Diyarbekirli, korona virüs sürecinde kefen satışlarının yüzde 30 oranında arttığını belirtti.

Herkes gibi kendilerinin de bu sürecin bitmesini beklediklerini söyleyen Diyarbekirli, "Biz kefenleri set halinde satıyoruz. Kefen setinin içerisinde 7 metreye 2.20 metre ölçülerinde kefenliğimiz oluyor. 70'e 140 santimetre boy havlumuz oluyor. Sabunu, esansı, eldiveni, pamuğu, süngeri bu şekilde set halinde satıyoruz. Kefenleri 150 TL'den satıyoruz. Korona virüs döneminde kefen satışlarımızda yüzde 30 bir artış yaşıyoruz. Mesela ayda 50 kefen satıyorsak, bu korona virüs döneminde 70-80 civarında satmaya başladık. Bu artışı tabi biz de korona virüse bağlıyoruz. Bu süreçte insanlar kendi kefenlerini kendileri de gelip almaya başladılar. Bu durumun da satışların artmasında etkisi oldu. Herkesin ümit ettiği gibi biz de durumun düzelmesini bekliyoruz. Devletimizin uygulamış olduğu kısıtlamalara da vatandaşlarımızın en iyi şekilde uymalarını tavsiye ediyoruz" dedi.