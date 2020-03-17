Korona virüs Kilis'te kapılara kilit vurdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs Kilis'te kapılara kilit vurdurdu - Son Dakika

Korona virüs Kilis'te kapılara kilit vurdurdu

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Korona Virüs Tedbirleri" konulu genelgesiyle Kilis'te uygulamaya başlandı.

Korona virüs Kilis'te kapılara kilit vurdurdu, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Korona Virüs Tedbirleri" konulu genelgesiyle Kilis'te uygulamaya başlandı. Kentteki kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, hamamların kapılarına kilit vuruldu.


İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genelge kapsamında iş yerlerine resmi tebligatları yapmasından sonra Kilis'te bulunan sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamamlar gibi işletmelerin kapısına kilit vuruldu. Kilisliler zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmadıkları gözlenirken, işletmelerin kapısına kilit vuruldu. İşletmeciler, devletin aldığı karara uyacaklarını, sürecin uzaması halinde çalışanların mağdur olacağını, bu nedenle esnafın ve çalışanlara devletin destek olması gerektiğini ifade ettiler. - KİLİS

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:14 Kaynak: İHA
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