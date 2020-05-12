Korona virüs kısıtlamaları 'dava açmaya' engel değil - Son Dakika

Eskişehir Barosu avukatlarından Av. Gürler Koçak, korona virüs sebebi ile acil işler haricinde mahkemelerdeki tüm duruşmalar ve icra dairelerinin ertelenmesinin dava açmaya engel olmadığını belirtti.



Bu süreçte yeni dava açma imkanı olmadığı yönünde bir algı oluştuğunu belirten Av. Gürler Koçak, durumun böyle olmadığını anlattı. Koçak, "Korona virüs tedbirleri kapsamında; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mahkemelerdeki duruşmaları ve icra takip işlemlerini 15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurmuştur. İcra dairelerinde nafaka alacağı, çocuk teslimi gibi acil işler haricinde tüm işlemler durdurulmuştur. Bu kapsamda yeni bir icra takibi açamıyoruz. Hak kaybı oluşmasını engellemek amacı ile, yargıda tüm süreler de 15 Haziran tarihine kadar durdurulmuştur. Bu durum özellikle korona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı olarak gördüğümüz adliyelere gitmek zorunda kalmasını engellemek amacı ile yapılan bir düzenlemedir. Bu düzenleme yeni dava açılmasına engel değildir" dedi.



Av. Gürler Koçak, "Bu dönemde dava açma hakkınız devam etmektedir. Tam tersine eğer açmayı düşündüğünüz bir dava var ise bu dönemde açmanız sizin avantajınıza olacaktır. Çünkü yeni dava açılamayacağını zanneden diğer kişiler 15 Haziran tarihini beklerken siz bu tarihe kadar davanızı açarak tebligat işlemleri ve kimi yazılı delillerin toplanması işlemlerini yapabileceğinizden bu süreyi avantaja çevirebilirsiniz. Açacağınız davanın türünün de önemi yoktur. Anlaşmalı boşanma davasından, kadastro davasına, gayrimenkul hukukuna ilişkin davalardan, idare mahkemesi davalarına kadar tüm davaları açabilirsiniz. Bu durumun tek istisnası iş yeri kiralarına ilişkin kira borcunu ödemeyen kiracının tahliyesinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar istenememesidir" dedi. - ESKİŞEHİR