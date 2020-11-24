Korona virüs kısıtlamalarını fırsat bilen hırsızlar 70 bin liralık antika eşyaları çaldı - Son Dakika

- Korona virüs kısıtlamalarını fırsat bilen hırsızlar 70 bin liralık antika eşyaları çaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hırsızlar korona virüs kısıtlamasını fırsat bilerek bir kahvaltı salonuna girip yaklaşık 70 bin lira değerinde antika eşyaları çalarak kayıpları karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yaşandı. Edinilen bilgilere göre hırsızlar, Yenişehir ilçesi Lise Caddesi üzerinde bulunan tabelası olmayan 17 yıllık kahvaltı salonuna sabah 04.00 sularında girdi. Hırsızlar korona virüsü fırsat bilerek girdikleri iş yerinden Osmanlı dönemi antika bıçaklar, plaklar, değerli tembihler ve sazlar olmak üzere yaklaşık 70 bin lira değerinde antika eşyaları çalarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Alaadin Kılıç, hırsızlık olaylarından dert yakınırken, hırsızların bulunması istedi.

İş yeri bir yılda onuncu kez soyuldu

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin açıklamada bulunan kahvaltı salonu sahibi Alaadin Kılıç, bu olayın ikinci defa olduğunu, kısıtlamalarla birlikte hırsızlık olaylarının artmaya başladığını söyledi. Hırsızlığı beklediklerini kaydeden Kılıç, "Açıkçası bekliyorduk. Cumartesi günü depoya girmişlerdi. Çok önemsemedik, artık utandık söylemeye. Tekrar hırsız girmiş. Sokağın sakin oluşundan dolayı içeri girip antika eşyaları götürmüş. Çok ince teknikler kullanıyorlar. İnanın biz pencereyi içeriden açmaya zorlanırken, onlar çok rahat bir şekilde açmışlar. Buradaki antika eşyalar, Osmanlı döneminden kalan mühürlü bıçak serimiz vardı. Onları götürmüşler. Zeki Müren plakları vardı onları götürmüşler. Tencere ve bağlama çalmışlar. Bağlamayı çalabilseler çok iyi olur. Ortalama 60-70 bin liraya kadar bir zararımız var. 2020'de bu onuncu hırsızlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Bir tanesinde geri dönüşüm aldık, diğerlerinde hala bir ses yok" dedi.

Olaya ilişkin incelemeler yapan polis ekiplerinin hırsızların yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.