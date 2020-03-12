Korona virüs 'Kolonya' satışlarını artırdı - Son Dakika

Kayseri'de vatandaşlar, korona virüsten korunmak için kolonyacılara akın etti.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüs Türkiye'de de görüldü. Virüsün görülmesinin ardından kolonya satışlarında da artış yaşandı.



Kayseri'de kolonyacılık yapan Hazım Büyüksimitci, "Sağlık bakanımızın korona virüsüne karşı kolonyayı talep etmesinin ardından bir talep patlaması yaşadık. Dün elimizde 6.5 ton kolonya vardı, ilgiden dolayı sabah saatlerine kadar elimizde 2.5 ton kolonya kalmış. Ağabeyim alkol almaya gitti. Çalışmaya aynı hızla devam ediyoruz. Müşterilerimize de bu ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ