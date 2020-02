Korona virüs konferansı düzenlendi - Son Dakika

İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, " Koronavirüs, damlacık yolu ile de bulaşmaktadır" diyerek, toplum ve dünya bu kadar iç içeyken bu virüsün bir başkasına bulaşmama ihtimalinin yok olduğunu savundu.



Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde Atasagun Topluluğu tarafından "Koronavirüs, Korunma Yolları ve Merak Edilenler" konulu konferansı düzenlendi.



Konferansa, İnönü üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bayındır, Tıbbi Mikrobiyoloji Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Yasemin Ersoy akademik personel ile öğrenciler katıldı.



Atasagun Topluluğu Başkanı Batuhan Gülpınar, Korono virüs'ten henüz Türkiye'de bir olgunun saptanmadığını ve bu sürecin doğru yönetildiği takdirde salgın döneminin Türkiye adına en iyi şekilde atlatılacağını belirterek, bu etkinlikte en güncel ve en doğru bilgiyi güvenilir kaynaklarla öğrencilere sunmak istediklerini söyledi. Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları da, Çin'de çok fazla hayvan çeşitliliğinin bulunduğunu ve dolayısıyla da Korono virüs'ün yarasalardan ve ara konaklar aracılığı ile insanlara bulaşarak enfeksiyon oluşturduğunu belirtti. Bayındır, virüsün bir başkasına bulaşmama ihtimalinin yok olduğunu savundu



Koronovirüs'ün insandan insana bulaşabileceği hususunda dünya genelinde bir endişe olduğunu belirten Prof. Dr.Yaşar Bayındır ise "Dünya genelinde insanlar arasında insandan insana fark var. Her hastadan ortalama 2 ya da 5 kişiye bulaşabilir ama en korkulanlardan birisi de kızamık ve aşılardır. Damlacık yolu ile bulaşmaktadır. Toplum ve dünya bu kadar iç içeyken bu virüsün bir başkasına bulaşmama ihtimali yok" dedi. Bayındır, "Novel Korono virüs" olarak isimlendirilen virüsün hastalığına da "Covid-19" denildiğini belirterek, "En çok merak edilenler arasında, "Kaç günde hastalık bulguları ortaya çıkıyor?" sorusu var. Ortalama şu an kabul edilen 2 ile 14 gün arasında. Özel durumlar dışında, olmazsa olmazımız yüzde yüz yüzde doksan civarında ateş oluyor. Hastayı yoğun bakım ya da servise yatırdığınızda tedavi aşamasında hastanın refakatçisi, ziyaretçisi, sağlık personeli ve hekimi ile olan ilişkisini koruması bir birine bulaşmamasını sağlayabilecek ortamı hazırlamak çok önemli" ifadelerini kullandı.



Korona virüs'ün spesifik bir tedavi yönteminin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Yaşar Bayındır, "Yoğun bakım şartlarında solunum, sıvı destekleri verilmeli. Yani hastanın düşük olan değerleri düzeltmeye çalışılmalı" dedi.



Korunma ve bulaşma yolları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yasemin Ersoy da, bu virüse karşı standart önlemlerin alınmasının önemli olduğunu vurgulayıp, "Bu standart önlemlere baktığımızda el hijyeniği ile ilgili önlemler en üst sırada. Korono virüs Covid-19 ile karşılaşacaksak standart önlemler dışında ilk temasımız uygun malzemeler ile karşılamamız. Hastayı tekli odaya yatırmak dışında hastanın vücut sıvıları üzerimize sıçrayacaksa yapacağımız işlem önlük, cerrahi maske, gözlük ve damlacık izolasyonuna uygun önlemler dahil bu maskelerin doğru kullanılması gerekli. İnsanların ellerine hapşırıp öksürdükten sonra da mutlaka ellerini yıkaması gerekir. Gribi de ciddiye almamız lazım gripten ölenler çok oldu" şeklinde konuştu.



Son olarak hasta taburcu olana kadar izolasyon önlemlerinin sürmesi gerektiğini söyleyen Ersoy, gıdalara dikkat edilmesi gerektiğini, hayvansal ürünlerden ve hayvanlara temas esnasında koruyucu önlemeler alınması gerektiğini vurguladı.



Konferansta, sorular da cevaplandırıldı.



Konferansın sonunda Prof. Dr. Yaşar Bayındır, Prof. Dr. Yusuf Yakupoğulları ve Prof. Dr. Yasemin Ersoy'a teşekkür belgeleri takdim edildi. - MALATYA