Korona Virüs korkusu toplu taşımayı etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Genel Korona Virüs korkusu toplu taşımayı etkiledi - Son Dakika

Korona Virüs korkusu toplu taşımayı etkiledi

6 saat önce

Korona Virüs korkusu toplu taşımayı etkiledi -Düzce'de toplu taşımaya talep azaldı Korona virüs tedirginliği sonrasında Düzce'de toplu taşımaya talep azaldı.

Korona Virüs korkusu toplu taşımayı etkiledi

- Düzce'de toplu taşımaya talep azaldı

DÜZCE - Korona virüs tedirginliği sonrasında Düzce'de toplu taşımaya talep azaldı. Okulların tatil olmasının da etkilediği toplu taşıma da Düzce'de yüzde 40 azalma oldu.

Korona virüs vakasının Türkiye'de de görülmesinin ardından Düzce'de toplu ulaşımı kullanım oranı yüzde 40 azaldı. Bir hafta önce günlük ortalama 25 bin yolcunun bindiği otobüslere virüsün ardından 16-17 bin kişi binmesi dikkatlerden kaçmadı. Korona virüs tedbirleri kapsamında ilkokul ve üniversitelerin de tatil edilmesi ile birlikte ulaşıma talebin azaldığı görüldü. Bahçeşehir bölgesinden Düzce'ye gelen vatandaşlar önceden otobüsün çok dolu olduğunu yer bulamadıklarını dile getirdi. Otobüs hattının başladığından beri boş olduğunu söyleyen Necdet Bodur: " Korona virüs olduğu için otobüsler boşaldı. Otobüs hatta başladığından beri boş gidiyor. Çok az kişi var otobüste' dedi. Toplu ulaşımı kullanmak zorunda olduğunu belirten bir başka vatandaş Selahattin Deniz ise: " Bugünlerde otobüsü kullanmayı hiç istemiyorum. Özellikle bu ortamda bulunmak istemiyorum. Birde hastane hattında bulunan arabalarda aksırma öksürme aşırı derecede var. Ama mecburum binmeye. Burada korkuyorum zaten Otobüsün arka kısmını boş gördüğüm için arkaya geldim. Bir tedirginlik var' dedi.

'Duraklarda azalma vardı'

Toplu taşıma şoförü olan Murat Keleş, her zaman gittikleri ve çok dolu olan otobüs durağında da ciddi bir azalma olduğunu belirtti. Otobüs şoförü Keleş: 'Yolcu sayısında düşüş oldu. Neredeyse boş gidiyoruz. Yolcu sayısı baya bir azaldı. İnsanlarda ister istemez bir tedirginlik oldu. Kimse kimseyle öpüşmüyor tokalaşmıyor. Her zaman gittiğimiz duraklar bu sefer çok azdı' dedi.

Yetkililer Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 14 kuralına vatandaşların uymasını beklediklerini dile getirirken, otobüslerde de her gün sefer sonrasında dezenfektasyon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Korona Virüs korkusu toplu taşımayı etkiledi

Düzce, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı         
17:34
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu         
16:52
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi         
15:23
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı         
15:15
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın Donk'tan koronavirüs paylaşımı: Bizim sahada olduğumuza bakmayın         
13:51
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi         
13:34
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti         
13:10
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:10
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi         
11:40
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım         
11:30
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar         
10:06
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 20:46:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona Virüs korkusu toplu taşımayı etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]