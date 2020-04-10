Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli... - Son Dakika

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Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli...
6 saat önce
Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.
Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:28 Kaynak: İHA
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