Korona virüs kurallarına uymayan 551 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 551 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 17 şahsa idari yaptırım uyguladı.

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