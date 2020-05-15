Korona virüs kurallarını ihlal eden 7 servise 13 bin 372 TL ceza - Son Dakika

Korona virüs kurallarını ihlal eden 7 servise 13 bin 372 TL ceza
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda belirtilen kurallara aykırı olarak fazla yolcu taşıyan ve maske kullanma hususunda kurallara uymadığı tespit edilen 7 servis aracına 13 bin 372 TL para cezası kesti.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda belirtilen kurallara aykırı olarak fazla yolcu taşıyan ve maske kullanma hususunda kurallara uymadığı tespit edilen 7 servis aracına 13 bin 372 TL para cezası kesti.
Tarımsal alanda hareketliliğin tekrar başladığı Antalya'da tarım işçilerini taşıyan servislere yönelik kontroller hız kazandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte denetimlere başladı. Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerinin saat 06.00'da Topallı Mahallesi'nde tarım işçisi taşıyan servis araçlarına yönelik yaptığı denetimlerde tarım işçisi taşıyan 32 servis aracı kontrol edildi. Karayolları Trafik Kanunu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda belirtilen kurallara aykırı olarak fazla yolcu taşıyan ve maske kullanma hususunda kurallara uymadığı tespit edilen 7 servis aracına 13 bin 372 TL para cezası kesildi. Tespit edilen eksiklikler ile ilgili olarak araç ve işletme sahipleri ikaz edildi.
Önümüzdeki günlerde geçici tarım işçisi yoğunluğunun artmasının beklendiği Antalya'da Jandarma Trafik Timlerinin servis araçlarına yönelik denetimleri aralıksız devam edecek. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 04:28 Kaynak: İHA
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