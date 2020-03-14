- Korona virüs Kuveyt Uluslararası Havalimanını kapattırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Korona virüs Kuveyt Uluslararası Havalimanını kapattırdı - Son Dakika

- Korona virüs Kuveyt Uluslararası Havalimanını kapattırdı

6 saat önce

- Korona virüs Kuveyt Uluslararası Havalimanını kapattırdı Kuveyt makamları, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Kuveyt Uluslararası Havalimanını kapattı.

- Korona virüs Kuveyt Uluslararası Havalimanını kapattırdı

KUVEYT - Kuveyt makamları, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) nedeniyle Kuveyt Uluslararası Havalimanını kapattı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve giderek yayılmaya devam eden Korona virüs Kuveyt'te de etkisini sürdürürken, ülkede virüsten korunma tedbirleri kapsamında Kuveyt Uluslararası Havalimanı kapatma karar alındı. Kuveyt Sivil Havacılık Sözcüsü Saad el-Otaibi, Kuveyt Havalimanı'nda gidiş ve dönüş uçuşlarının durdurma kararı yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kuveyt'te dün korona virüsün yayılma riskine karşı cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaatle namaz kılınmamıştı. Enformasyon Bakanlığı da, tedbirler kapsamında halktan evlerinden çıkmamaları ve kalabalık yerlere gitmemelerini istemişti. Kuveyt Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada ülkedeki vaka sayısının 100'e yükseldiği duyurulmuştu.

Öte yandan, Kuveyt Sağlık Bakanı Basil Al- Sabah, bu sabah virüse yakalanan iki kişinin iyileşip taburcu edilmesiyle ülkedeki iyileşen kişilerin sayısının 7'e yükseldiğini kaydetti.

- Korona virüs Kuveyt Uluslararası Havalimanını kapattırdı

Kuveyt, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:55 Kaynak: İHA
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