Korona virüs lastik geri dönüşümde talebi azalttı ama üretimi durdurmadı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Korona virüs lastik geri dönüşümde talebi azalttı ama üretimi durdurmadı - Son Dakika Ekonomi

Korona virüs lastik geri dönüşümde talebi azalttı ama üretimi durdurmadı

6 saat önce

Uşak'ta bir kauçuk işleme firması, ömrünü tamamlamış lastiklerden yılda ortalama 12 bin ton geri dönüşüm sağlayarak ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

Korona virüs lastik geri dönüşümde talebi azalttı ama üretimi durdurmadı, System.String[]

Uşak'ta bir kauçuk işleme firması, ömrünü tamamlamış lastiklerden yılda ortalama 12 bin ton geri dönüşüm sağlayarak ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Korona virüsten dolayı azalan talebe karşı firma, elindeki lastiklerle mevcut siparişe göre üretime devam ediyor.


Uşak'ta faaliyet gösteren kauçuk teknolojileri firması, ömrünü tamamlamış lastikleri çeşitli materyaller üretebilmek adına geri dönüştürüyor. Mekanik kırım yoluyla geri dönüştürülen lastikler, genellikle yürüyüş ve koşu yollarında, oyun ve yarış parkurlarında kullanılan ürüne dönüştürülüyor. Yılda ortalama 12 bin ton üretim yapan firma, ekonomiye büyük kazanç sağlıyor. Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı talebin azaldığını belirten firma yetkilisi, önceden aldıkları siparişler dolayısıyla ellerinde bulunan lastiklerle üretime devam ettiklerini kaydetti.


"Ana talep zemin kaplamalar"


Uşak'taki ve Ege Bölgesi'ndeki mekanik kırım yoluyla lastikleri geri dönüştüren tek firma olduklarını kaydeden Kauçuk Teknolojileri Firması Genel Müdür Yardımcısı Cihan Eryılmaz, "Parçaladıktan sonra elde ettiğimiz ürünün kullanıldığı sektörler olarak bir açık vardı ve bu açığı kapatabilmek adına bu sektöre giriş yaptık. Ana talep eden sektörler, zemin kaplamalar. Yani yürüyüş ve koşu yolları, çocuk parkları gibi yerler. Buraların üretiminde kullanılan gerek dökme yoluyla elde edilen, gerek karo kauçuk şeklinde basılarak yapılan bütün bu malzemelerin ham maddesini geri dönüşüm ile temin ediyoruz" şeklinde konuştu.


"İç piyasa ve ihracattaki talebe göre üretiyoruz"


Eryılmaz, yılda ortalama 12 bin ton lastiği geri dönüşüme kazandırma kapasitesine sahip olduklarını belirterek, "Tabii ki bu saf 12 bin ton değil, bunun içerisindeki çelik tel ve elyafı ayıklıyoruz. Bunu düştüğümüz zaman bu rakam yaklaşık 10 bin tona düşüyor. Çıkan ürünün tamamını ise iç piyasa ve ihracattaki taleplere istinaden sunuyoruz" diye konuştu.


"Taleplerde azalma var"


Üretime korona virüs sürecinden önce aldıkları siparişler doğrultusunda ellerindeki hurda lastikler ile hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Eryılmaz, şunları söyledi:


"Öncelikle geri dönüşüme hız kesmeden devam edebilmemiz için ham madde tedariğimizin fabrikamıza ulaşmış olması gerekiyor. Bu durumda şu an herhangi bir kesintimiz olmadığı için üretime devam ediyoruz. Tabii ki taleplerimizde bir azalma söz konusu. Fakat biz şu anda pandemi sürecinden önce aldığımız talepleri karşılayabilmek adına ürünlerimizi üretip depolamaya devam ediyoruz." - UŞAK

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 12:08 Kaynak: İHA


Son Dakika

Bal üreticisinin yeni gelir kapısı oldu! Kraliçe arıların tanesini 75 liradan satıyorlar Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor 2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak Vatandaşlar, Alaşehir Belediyesi'nin kurduğu tanzim satışına yoğun ilgi gösterdi İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları İthal cep telefonları için gözetim uygulaması getirildi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak 396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı Marketlerde cerrahi maske satışı başladı! Bir kişi en fazla 3 kutu alabiliyor
Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu Adı Beşiktaş ile anılan Vincent Aboubakar'a West Ham United talip oldu         
18:49
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu         
18:32
Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum Spor Spikeri Ercan Taner liglerin başlatılmasına tepkili: Ben bu işte yokum         
18:30
2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 2 günlük yasak başlıyor! Marketler saat kaça kadar açık olacak? Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak?         
18:22
Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı         
18:08
Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı Ordu'da karantinadan kaçan hasta, başka bir hastanede muayene olurken yakalandı         
18:04
Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü Hong Kong parlamentosu oturumu yönetme tartışması meydan kavgasına dönüştü         
17:48
Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı Fenerbahçe'de koronavirüs şüphelisi personelin testi negatif çıktı         
17:44
Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi Oyuncu Didem Balçın, avukat nişanlısı Can Aydın ile sessiz sedasız dünyaevine girdi         
17:44
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ikinci AKINCI Taarruzi İHA'nın görüntülerini paylaştı         
17:31
Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 392 bin 300 liraya yükseldi         
17:22
Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 8 Mayıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle 2 bin 181 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 13 kuruş zam geldi         
16:51
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulübün Fortuna Sittard olduğu iddia edildi         
16:40
Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı         
16:36
65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü 65 yaşındaki koca, tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü         
16:34
Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır Djibril Cisse, Fransa'da 100 gole ulaşmak için para almadan oynamaya hazır         
16:32
Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı         
16:18
ABB'den Gökçek'e ABB'den Gökçek'e "kazan yangını" yanıtı: Bu hayasız söylemler ancak böyle birinin meşrebine yakışırdı         
16:13
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı         
16:05
Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak alışveriş yaptı         
15:56
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti         
15:56
HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı HDP kongresinde mikrop kapan Sırrı Süreyya Önder, kendini eve kapattı         
15:45
Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi Koronavirüsü yenen Dilan Çıtak Tatlıses, maskesiz sokağa çıkan kadına tepki gösterdi         
15:33
Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler Çizgi film değil gerçek! Taş Devri karakterlerine bürünüp evlendiler         
15:30
Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin aylıkları öne çekilerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında yatırılacak         
15:26
Rektörün istifası akıllara Rektörün istifası akıllara "Lan ders çalış" dediği videoyu getirdi         
15:08
Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin         
15:02
Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi Karantinada sıkılan Jennifer Aniston, koronaya el hareketi yaptığı fotoğrafla tepki gösterdi         
14:54
Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu Temizlik görevlisi, parkı temizlerken düştüğü yapay gölette boğuldu         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2020 19:03:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs lastik geri dönüşümde talebi azalttı ama üretimi durdurmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]