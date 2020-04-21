Korona virüs mağdurları için "Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs mağdurları için 'Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi' - Son Dakika

Korona virüs mağdurları için "Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi"

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle mağdur olanlar için Yeşibaşak İnsani Yardım Derneği tarafından Arakan, Yemen, Suriye ve Gazze'de "Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi" hayata geçiriliyor.

Korona virüs mağdurları için

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle mağdur olanlar için Yeşibaşak İnsani Yardım Derneği tarafından Arakan, Yemen, Suriye ve Gazze'de "Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi" hayata geçiriliyor. Proje kapsamında evlerinden çıkamayan muhtaçların evlerine kadar gıda, hijyen ve meyve kolileri dağıtılarak, sıcak yemek ikramı yapılacak.


Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayında da muhtaçların yanında yer almak için "Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi"ni hayata geçirdi. Dernek, bu proje ile ihtiyaç sahiplerine gıda, hijyen ve meyve kolileri dağıtacak, iftar yemeklerini mağdurların ayağına götürecek. Virüs salgını sonucu toplu iftarların iptal olması nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin sıcak iftar yemeklerini paketli ve hijyenik bir şekilde evlerine kadar ulaştırılacak. Salgın nedeniyle dünyanın farklı noktalarındaki çalışmalarına da ara veren Yedi Başak Derneği, bu süreçte başta Türkiye olmak üzere Arakan, Yemen, Suriye ve Gazze'deki çalışmalarına yoğunluk verecek.


Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde yaptığı çalışmaları duygusal bir tanıtım filmi ile de tanıtan dernek, Çanakkale Savaşı'ndan görüntülerin ve sağlık çalışanlarının yer aldığı tanıtım filminde birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yedi Başak, hazırladığı tanıtım filminde dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle koşulları daha da kötüleşen mazlum insanlar ve 60- 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için başlattıkları projenin temasını ise "vefa" olarak belirledi.


"Mağduriyetleri azaltmak için Ramazan'a vefa yakışır diyoruz"


Korona virüs salgını nedeniyle özellikle Ramazan ayında mağdur vatandaşlara ulaşmak için 'Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyleyen Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Dünyada ve ülkemizde korona virüs salgınının insanlar üzerinde büyük etkisi var. Şu anda özellikle günübirlik iş yapanların, dükkanını açamayan esnaflarımızın, ihtiyaç sahiplerinin ve yaşlılarımızın mağduriyetini azaltma adına çalışmalar yapıyoruz. İnsanlarımızın daha huzurlu bir Ramazan geçirmesi için gayret ediyoruz. Bu çalışmamızın sloganını da 'Vefa' olarak belirledik. Bu zor günlerde ülkemiz, vatanımız ve şanlı bayrağımız için aşkla, sevda ile çalışıyoruz"


"Gıda, hijyen ve meyve kolileri dağıtıyoruz"


Muhtaç vatandaşlar için Ramazan ayı için özellikle gıda, hijyen ve meyve kolileri hazırladıklarını vurgulayan Yedi Başak Derneği Başkanı Bulut, "Ramazan ayı için vatandaşlarımıza gıda kolileri dağıtıyoruz. Gıda kolisinin içerisinde bir ailenin en az 1 ay yetecek ihtiyaçları var. Ayrıca insanlarımızın bu virüsten daha az etkilenmesi için hijyen paketleri dağıtıyoruz. Yine insanların bünyesinin kuvvetli olması için sebze meyve paketleri hazırladık. Bunları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bunun dışında en büyük vefa ile teşekkürü hak eden yaşlılarımızın evini dezenfekte ediyoruz" dedi.


"İftar yemekleri evlere servis edilecek"


Ramazan ayında toplu iftarlar olmayacağı için ihtiyaç sahibi vatandaşların yemeklerini evlerine ulaştıracaklarını da açıklayan Bulut, "Ramazan ayında toplu iftarlar da olmayacağı için mahsun ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hazırladığımız iftar yemeklerini iftardan hemen önce evlerine teslim edeceğiz. Bu proje ile Yedi Başak Derneğimizin temsilciliklerinin ve gönüllülerimizin bulunduğu tüm bölgelerde muhtaç insanlara ulaşmayı hedefliyoruz. O yüzden 'Ramazan'a vefa yakışır, iyilik için çalışıyoruz ve inanıyoruz ki gelecek iyilikle gelecek' diyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Arakan, Suriye, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:26 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor         
20:41
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı         
20:30
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu         
20:02
İzmir'de korkutan İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı         
19:49
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak         
19:41
Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti         
19:38
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı         
19:13
Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi         
19:05
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi         
19:03
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı         
18:47
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor         
18:46
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak         
18:45
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi         
18:34
Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi Türk bilim insanları, koronanın yayılımını engelleyecek cihaz geliştirdi         
18:33
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi         
18:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü         
18:01
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm         
17:49
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi         
17:40
Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak         
17:34
UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi UEFA, yaptığı toplantı sonrası yerel liglerin oynayarak tamamlanmasını istedi         
17:32
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor         
17:04
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi         
17:04
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı         
17:02
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak         
17:00
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, önce tartıştığı babasını ardından kendini bıçakladı         
16:49
Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 8 kuruş indirim geldi         
16:36
Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın Genç oyuncu Alina Boz, ölen köpeğine veda etti: Kalbimin en güzel yerinde olacaksın         
16:17
İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bina alev alev yanarak küle döndü         
16:16
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz         
16:12
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2020 20:55:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs mağdurları için "Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]