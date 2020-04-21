Korona virüs mağdurları için "Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi" - Son Dakika
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Korona virüs mağdurları için "Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi"

6 saat önce

Korona virüs mağdurları için "Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi" Proje ile korona virüs nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahiplerine gıda, hijyen ve meyve kolileri dağıtılacak, iftar yemekleri vatandaşın ayağına götürülecek GAZİANTEP - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle mağdur olanlar...

Korona virüs mağdurları için "Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi"

Proje ile korona virüs nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahiplerine gıda, hijyen ve meyve kolileri dağıtılacak, iftar yemekleri vatandaşın ayağına götürülecek


GAZİANTEP - Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle mağdur olanlar için Yeşibaşak İnsani Yardım Derneği tarafından Arakan, Yemen, Suriye ve Gazze'de "Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi" hayata geçiriliyor. Proje kapsamında evlerinden çıkamayan muhtaçların evlerine kadar gıda, hijyen ve meyve kolileri dağıtılarak, sıcak yemek ikramı yapılacak.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde insani yardım çalışmaları yürüten Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Ramazan ayında da muhtaçların yanında yer almak için "Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi"ni hayata geçirdi. Dernek, bu proje ile ihtiyaç sahiplerine gıda, hijyen ve meyve kolileri dağıtacak, iftar yemeklerini mağdurların ayağına götürecek. Virüs salgını sonucu toplu iftarların iptal olması nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin sıcak iftar yemeklerini paketli ve hijyenik bir şekilde evlerine kadar ulaştırılacak. Salgın nedeniyle dünyanın farklı noktalarındaki çalışmalarına da ara veren Yedi Başak Derneği, bu süreçte başta Türkiye olmak üzere Arakan, Yemen, Suriye ve Gazze'deki çalışmalarına yoğunluk verecek.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde yaptığı çalışmaları duygusal bir tanıtım filmi ile de tanıtan dernek, Çanakkale Savaşı'ndan görüntülerin ve sağlık çalışanlarının yer aldığı tanıtım filminde birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yedi Başak, hazırladığı tanıtım filminde dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle koşulları daha da kötüleşen mazlum insanlar ve 60- 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için başlattıkları projenin temasını ise "vefa" olarak belirledi.

"Mağduriyetleri azaltmak için Ramazan'a vefa yakışır diyoruz"

Korona virüs salgını nedeniyle özellikle Ramazan ayında mağdur vatandaşlara ulaşmak için 'Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyleyen Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Dünyada ve ülkemizde korona virüs salgınının insanlar üzerinde büyük etkisi var. Şu anda özellikle günübirlik iş yapanların, dükkanını açamayan esnaflarımızın, ihtiyaç sahiplerinin ve yaşlılarımızın mağduriyetini azaltma adına çalışmalar yapıyoruz. İnsanlarımızın daha huzurlu bir Ramazan geçirmesi için gayret ediyoruz. Bu çalışmamızın sloganını da 'Vefa' olarak belirledik. Bu zor günlerde ülkemiz, vatanımız ve şanlı bayrağımız için aşkla, sevda ile çalışıyoruz"

"Gıda, hijyen ve meyve kolileri dağıtıyoruz"

Muhtaç vatandaşlar için Ramazan ayı için özellikle gıda, hijyen ve meyve kolileri hazırladıklarını vurgulayan Yedi Başak Derneği Başkanı Bulut, "Ramazan ayı için vatandaşlarımıza gıda kolileri dağıtıyoruz. Gıda kolisinin içerisinde bir ailenin en az 1 ay yetecek ihtiyaçları var. Ayrıca insanlarımızın bu virüsten daha az etkilenmesi için hijyen paketleri dağıtıyoruz. Yine insanların bünyesinin kuvvetli olması için sebze meyve paketleri hazırladık. Bunları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bunun dışında en büyük vefa ile teşekkürü hak eden yaşlılarımızın evini dezenfekte ediyoruz" dedi.

"İftar yemekleri evlere servis edilecek"

Ramazan ayında toplu iftarlar olmayacağı için ihtiyaç sahibi vatandaşların yemeklerini evlerine ulaştıracaklarını da açıklayan Bulut, "Ramazan ayında toplu iftarlar da olmayacağı için mahsun ihtiyaç sahibi kardeşlerimize hazırladığımız iftar yemeklerini iftardan hemen önce evlerine teslim edeceğiz. Bu proje ile Yedi Başak Derneğimizin temsilciliklerinin ve gönüllülerimizin bulunduğu tüm bölgelerde muhtaç insanlara ulaşmayı hedefliyoruz. O yüzden 'Ramazan'a vefa yakışır, iyilik için çalışıyoruz ve inanıyoruz ki gelecek iyilikle gelecek' diyoruz" diye konuştu.

Korona virüs mağdurları için Ramazan'a Vefa Yakışır Projesi

Arakan, Yemen, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 06:49 Kaynak: İHA

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