Korona virüs Mardin'de emlak sektörünü de olumsuz etkiledi - Son Dakika

Korona virüs Mardin'de emlak sektörünü de olumsuz etkiledi

18.10.2020 23:02
Korona virüs Mardin'de emlak sektörünü de olumsuz etkiledi, System.String[]

Mardin'de emlak sektörü yeni tip korona virüsten etkilendi.

Mardin'de emlak sektörü yeni tip korona virüsten etkilendi. Malzeme fiyatlarındaki artış nedeni ile yeni bina yapımı azalırken, mevcut binalardaki önlenemez fiyat yükselişi vatandaşları olumsuz etkiledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılarak salgın haline dönüşen korona virüs, yaklaşık 7 aydır Türkiye'de farklı sektörleri olumsuz etkiledi. Virüsten olumsuz etkilenen sektörlerin başında da emlak sektörü geldi. Malzeme fiyatlarındaki artış nedeni ile yeni bina yapımı azalırken, mevcut binalarda da fiyat artışları iki katına çıktı. Bu durum kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşları olumsuz etkiledi.

Mardin'de emlakçılık yapan Kadir Dündar, pandemi sürecinin emlak sektörünü olumsuz etkilediğini ve ev fiyatlarının iki katına çıktığını söyledi. Dündar, "Korona virüs bütün sektörleri etkilediği gibi emlak sektörünü de bariz bir şekilde olumsuz etkiledi. Hem maddi hem de manevi açıdan esnaf olarak hırpalandık. Son 2-3 aydır işler biraz olsun düzelmeye başladı, toparlamaya çalışıyoruz. Kiracılar bu süreçte ev bulmakta çok zorlanıyor. Son 5-6 aydır malzemelerin pahalılığından dolayı yeni binalar yapılmamakta ve bu nedenle mevcut yapılar nüfusu karşılayamıyor. Kiracılar zorluk çekiyor. Tabii biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kira fiyatları yükseldiği için kiracılara ev temin etmekte güçlük çekiyoruz" dedi.

"Ev fiyatları iki katına çıktı"

Dündar, korona virüs sürecinde 150 bin lira olan ev fiyatının iki katına çıkarak 300 bin lirayı bulduğunu söyledi. Dündar, şöyle devam etti:

"Bunun en büyük sebebi de devletin konut kredilerini indirip öteleme fırsatı getirmesi ama maalesef daire sahipleri, özür dileyerek söylüyorum bunu vicdansızlığa çevirdiler. Daire fiyatını iki katı ve daha fazlasına yükselttiler. Bu nedenle şu an daire fiyatları çok yüksek ve alım gücü düştüğü için insanlar daire alırken şu an çok zorlanıyorlar. Asgari ücretle çalışanların merkezi konumda kiralık daire bulmaları neredeyse imkansız. Yaşı 20 ve üzeri olan daireler bile şu an bin lira bandında. Mardin'de kayda değer bir öğrenci nüfusu var. Öğrenciler olmayınca dairelerde bir boşluk oluşuyor ve bir sirkülasyon olmuyor. Sadece emlakla ilgili değil öğrenci demek bir şehrin ticari can damarı demek, bu da her şeyi olumsuz etkiliyor. Covid-19 sürecinde ben de bütün esnaflar gibi olumsuz etkilendim. Tam 2 ay ofisimi açamadım, çünkü hastalıktan korkuyoruz. 60 gün boyunca hiçbir şey kazanamadık. Esnaf memur gibi olmuyor maalesef. Memurun bir şekilde maaşı yatıyor zorlansa da geçimini sağlıyor. Esnaflar 1-2 ay evde oturduklarında güçlük yaşıyorlar. Bende o güçlüğü fazlasıyla yaşadım. Son 2-3 ay toparlamaya başladık inşallah güzel günler gelecek." - MARDİN

Korona virüs Mardin'de emlak sektörünü de olumsuz etkiledi
Korona virüs Mardin'de emlak sektörünü de olumsuz etkiledi
Korona virüs Mardin'de emlak sektörünü de olumsuz etkiledi
Korona virüs Mardin'de emlak sektörünü de olumsuz etkiledi
Korona virüs Mardin'de emlak sektörünü de olumsuz etkiledi
Korona virüs Mardin'de emlak sektörünü de olumsuz etkiledi

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Mardin, Emlak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs Mardin'de emlak sektörünü de olumsuz etkiledi - Son Dakika Ekonomi

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