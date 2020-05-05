Korona virüs mermer ticaretini olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Korona virüs mermer ticaretini olumsuz etkiledi

13 dakika önce

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Afyonkarahisar'da mermer ihracatı Nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 8,8 oranında geriledi.

Korona virüs mermer ticaretini olumsuz etkiledi, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Afyonkarahisar'da mermer ihracatı Nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 8,8 oranında geriledi.


Afyonkarahisar'da Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ihracat oranlarında ciddi anlamda gerileme kaydedildi. Kentin en önemli ihracat kalemlerinden olan mermer ihracatı geçen yılın Nisan ayına oranla yüzde 8,8 oranında bir gerileme yaşarken, Afyonkarahisar'dan sen çok ihracat yapılan ülkelerin başında Çin'in yer alması dikkat çekti.


Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar'ın Nisan ayı ihracatı hakkında açıklama yaptı. Serteser, "İlimizin Nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,35 geriledi. Geçen yıl aynı ayda 27 milyon 884 bin dolar olan ihracatımız bu yıl Nisan ayında 24 milyon 162 bin dolar oldu. 2020'nin ilk 4 ayında ihracatımız yüzde 10,7 gerileyerek 101 milyon 714 bin dolar oldu. 2019 yılının ilk dört ayında ihracatımız 113 milyon 905 bin dolardı. Bu gerilemede, küresel bir salgın olan yeni tip Korona virüsün büyük etkisi vardır" dedi.


71 ülkeye ihracat yapıldı


Afyonkarahisar'dan birçok ülkeye ihracat yapıldığını kaydeden Serteser, "2019 yılının Nisan ayında 77 Ülke 2 Serbest Bölge'ye ihracat gerçekleştirilirken, bu yılın aynı ayında 71 Ülke 1 Serbest Bölge'ye ihracat yapılmıştır. Bu yılın Nisan ayında ihracatımızda ilk sırayı Çin Halk Cumhuriyeti almıştır. Çin'e ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artarak 3 milyon 748 bin dolar olmuştur. Afyonkarahisar'dan yapılan ihracatta ikinci sırayı 3 milyon 194 bin dolarlık ihracat ile Suudi Arabistan almıştır. Suudi Arabistan'a ihracatımız, 2019'un Nisan ayına göre büyük ölçüde artmıştır. İlimizin en çok ihracat yaptığı üçüncü ülke ise Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. ABD'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,3 gerilemeye rağmen 2 milyon 793 bin dolar olmuştur" ifadelerini kullandı.


"Madencilik ürünleri birinci sırada yer aldı"


En çok ihracat yapan sektörler hakkında da bilgi veren Serteser, "Çoğunluğu mermer olan madencilik ürünleri sektörü, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 düşüşe karşın 2020'nin Nisan ayında 13 milyon 525 bin dolarlık ihracata imza atmıştır. En çok ihracat yapan sektörler arasında ikinci sırayı, çoğunluğu yumurta olan su ürünleri ve hayvansal mamuller almıştır. Bu sektörde ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 3 milyon 501 bin dolar oldu. İlimizden en çok ihracat yapan üçüncü sektör ise, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,2'lik bir artışla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri oldu. Bu sektör, 2 milyon 650 bin dolarlık ihracata imza attı" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Afyon, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 01:28 Kaynak: İHA


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