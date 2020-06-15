Korona virüs, Mersin'de konut satışlarını vurdu - Son Dakika

Korona virüs, Mersin'de konut satışlarını vurdu

MERSİN (İHA) – Mersin'de, konut satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 oranında azaldı.

Korona virüs, Mersin'de konut satışlarını vurdu, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de, konut satışları mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 oranında azaldı. 2019 Mayıs ayında 2 bin 552 konutun satıldığı Mersin'de, bu yıl korona virüs salgınının da etkisiyle konut satışları bin 923 adette kaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla Konut Satış İstatistikleri 2020 Mayıs ayı sonuçları değerlendirdi. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936 olarak gerçekleşti.


Mersin'de konut satışları mayısta yüzde 24,6 azaldı


Mersin'de de konut satışları, yılın ilk üç ayında artmasına karşın, nisan ve mayıs aylarında belirgin bir düşüş yaşandı. Korona virüs salgınının etkisiyle meydana gelen konut satışlarındaki düşüş, TÜİK verileriyle net olarak ortaya çıktı. Mersin'de mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre 629 adet daha az konut satılırken, azalma yüzde 24,6 olarak kayıtlara geçti. 2019 Mayıs ayında 2 bin 552 konutun satıldığı Mersin'de, bu yılın aynı ayında konut satışları bin 923 adet olarak gerçekleşti.


Nisandaki düşüş daha fazla


Mersin'de nisan ayında ise geçen yılın aynı ayına göre konut satışlarındaki düşüş çok daha fazla oldu. Buna göre, 2019 Nisan ayında 2 bin 487 konut satılırken, bu yılın aynı ayında satışlar bin 162 adet düşerek bin 325'te kaldı.


Öte yandan, Mersin'de bu yılın ilk 5 ayında gerçekleşen konut satışında ise geçen yıla göre artış kaydedildi. Buna göre, 2019'un ilk 5 ayında toplam 12 bin 164 konut satılırken, bu sayı bu yılın aynı döneminde 12 bin 324 olarak gerçekleşti. Mersin'de 2019'da yıl boyu satılan toplam konut sayısı ise 35 bin 424 oldu.


Mersin, 2020 Mayıs verilerine göre, Türkiye genelinde yüzde 3,8 pay ile konut satışlarında 5'inci sırada yer aldı.


Mersin, yabancılara konut satışında 5'inci oldu


Mersin, konut satışlarında yabancıların tercih ettiği 5'inci kent oldu. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,1 azalarak 860 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Mayıs 2020'de ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul alırken, İstanbul'u sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin izledi. - MERSİN

Koronavirüs, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 01:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Korona virüs, Mersin'de konut satışlarını vurdu - Son Dakika Ekonomi

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