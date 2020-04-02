Korona virüs nedeni ile kapalı olan iş yeri soyuldu - Son Dakika

Diyarbakır'da içinde 121 yıllık tarihi değirmen taşının bulunduğu kahvaltı salonu korona virüs nedeniyle kapalı olmasını fırsat bilen hırsızlar tarafından soyuldu. Camı kırıp içeri giren hırsızlar, işletmede bulunan antika eşyaları çalarak kayıplara karıştı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile iş yerlerini kapatan işletmecilere bir darbe de hırsızlardan geldi. İçinde 121 yıllık tarihi değirmen taşının olduğu kahvaltı salonunun camını kırarak içine giren hırsızlar, maddi değerleri yüksek olan eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin açıklamada bulunan kahvaltı salonu sahibi Alaadin Kılıç, korona virüs nedeni ile evde kal çağrısına uyduklarını evde kalınca da hırsızlara fırsat doğduğunu söyledi. Kılıç, "Salonun cam kenarına mutfak müzesi süsü vermiştik kültüre yönelik olarak, hırsızlar taşla camı kırdıktan sonra elle ulaşabileceği cam kenarına bıraktığımız ve eski köy mutfaklarında kullandığımız antika eşyaları götürmüşler, alarm devreye girince bırakıp kaçmışlar. Bu hırsızlar korona virüsten daha tehlikelidirler" dedi.

Yetkili kurumlara da çağrıda bulunan Kılıç, "Bu olayların kontrol altına alınması gerekiyor. Artık evimizden ne zaman çıkacağız, ne zaman kapkaça uğrayacağız ve iş yerimiz ne zaman soyulacak diye düşüne düşüne gece bile uyuyamıyoruz. Korona virüs ile ilgili olarak yapılan çağrıya sağlığımız için ve kimseye bir zararımız olmasın diye uyduğumuz zaman ise böyle sonuçla karşılaşmak bizleri üzüyor. Gereğinin en kısa sürede yapılmasını rica ediyorum" diye konuştu.

Kılıç'ın şikayetinin ardından güvenlik güçleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı

(Sedat Irmak/İHA)