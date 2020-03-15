Korona virüs nedeni ile stada giremeyen taraftarlar takım otobüsünü böyle uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Korona virüs nedeni ile stada giremeyen taraftarlar takım otobüsünü böyle uğurladı - Son Dakika Spor

Korona virüs nedeni ile stada giremeyen taraftarlar takım otobüsünü böyle uğurladı

6 saat önce

Kocaeli'de 1877 Alemdağ takımı ile karşı karşılaşan Kocaelispor'un taraftarları, karşılaşmayı korona virüs tedbirleri nedeni ile izleyemeyince takım otobüsünü stada koruyucu kıyafet ve maskelerle uğurladı.

Korona virüs nedeni ile stada giremeyen taraftarlar takım otobüsünü böyle uğurladı, System.String[]

Kocaeli'de 1877 Alemdağ takımı ile karşı karşılaşan Kocaelispor'un taraftarları, karşılaşmayı korona virüs tedbirleri nedeni ile izleyemeyince takım otobüsünü stada koruyucu kıyafet ve maskelerle uğurladı.


TFF 3.Lig 2. Grup'ta 28. haftasında Kocaelispor, 1877 Alemdağ'ı evinde konuk etti. Kocaeli Stadı'nda, korona vürüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maç, Kocaelispor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maç öncesinde stada yakın bir alanda toplanan Kocaelispor'un 'Hodri Meydan' taraftar grubu ise takım otobüsünü koruyucu tulum ve maskelerle karşıladı. Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu yaktıkları meşale ve marşlar eşliğinde sporcuları stada uğurladı. Yaşanan olay taraftarlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, binlerce vatandaş tarafından beğenildi. - KOCAELİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:26 Kaynak: İHA
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