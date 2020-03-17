Korona virüs nedeniyle boş kalan Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs nedeniyle boş kalan Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle boş kalan Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi

6 saat önce

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de 47 kişide tespit edilmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaştı, tarihi Sultanahmet meydanını boş kaldı.

Korona virüs nedeniyle boş kalan Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi, System.String[]

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de 47 kişide tespit edilmesinin ardından vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaştı, tarihi Sultanahmet meydanını boş kaldı. Korona virüs nedeniyle boş kalan Sultanahmet Meydanı havadan görüntülendi.

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de 47 kişide tespit edilmesinin ardından yetkililerden gelen 'Evden çıkmayın' uyarısına uyan yerli ve yabancı turistler tarihi Sultanahmet meydanını boş bıraktı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Türkiye'de de vak'aların artmasının ardından İstanbul'da bulunan tarihi mekanlar da boş kaldı. Her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Sultanahmet Meydanı'nda ise alışılmışın dışında görüntüler kameralara yansıdı.

(İHA)

Sultanahmet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:00 Kaynak: İHA
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