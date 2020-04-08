Korona virüs nedeniyle can kaybı 812'ye yükseldi - Son Dakika

Türkiye'de korona virüs nedeniyle son 24 saatte 87 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 812'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 87 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı 812'ye yükseldi. Bugün 24 bin 900 kişiye test yapılırken, 4 bin 117 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı da 38 bin 226 oldu. Bugün iyileşen 264 kişi ile birlikte toplam taburcu sayısı ise bin 846'ya ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım" ifadelerine yer verdi.

(İHA)