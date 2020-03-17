Korona virüs nedeniyle Denizli'de sokaklar bomboş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Korona virüs nedeniyle Denizli'de sokaklar bomboş kaldı - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle Denizli'de sokaklar bomboş kaldı

6 saat önce

Korona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kafe, çay bahçesi, kıraathane ve kahvehane gibi iş yerlerinin kapatılma kararı Denizli'de de uygulandı.

Korona virüs nedeniyle Denizli'de sokaklar bomboş kaldı, System.String[]

Korona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kafe, çay bahçesi, kıraathane ve kahvehane gibi iş yerlerinin kapatılma kararı Denizli'de de uygulandı. Önlemler kapsamında esnaf geçici süreliğine dükkanlarına kilit vurup, kepenk kapattı.


Denizli'de, bakanlığın aldığı karar ile kafe, çay bahçesi, kıraathane, kahvehane ve daha bir çok iş yerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Alınan kararın ardından Denizli halkı hiç alışık olmadıkları bir güne uyandı. Kent genelinde umuma açık mekanlar kapatılırken, okulların da tatil edilmesi ile birlikte Denizli'de alışa gelmeyen bir Salı günü yaşandı. Vatandaşların kendi tedbirleri için sokağa çıkmadığı şehirde cadde ve sokaklar bomboş kaldı. Normal günlerde iğne atsan yere düşmeyen görüntülerin yaşandığı kentte zorunlu olarak dışarı çıkanlar ve bir kaç mecburi hizmet veren esnaf dışında deyim yerindeyse kimse kalmadı. Ortaya çıkan görüntüler ise adeta hayalet şehri andırdı.


"Temizliğine dikkat ettikten sonra bir şeyden korkmayacaksın"


Son zamanların en sakin günlerinden birinin yaşandığı kentte vatandaşlar durumun ciddi olduğunu devletin aldığı önlem ve tedbirleri uygulamanın artık zorunlu bir hal olduğunu söyledi. Bir çok esnaf İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ek genelgeye uyarak kepenk kapatıığ kapılarına kilit vurdu. Bomboş kalan sokaklarda seyyar simit satarak geçimini sağlamaya çalışan Adnan Kaplan, "Ben tezgah kapatmadım, ben açıyorum her zaman. Çekinmiyorum da. Temizliğine dikkat ettikten sonra bir şeyden korkmayacaksın. Sokağa çıkmayanlar da her şeyine dikkat edecek. Temizliğine dikkat ettikten sonra, bu virüs olayı gelip geçecek. Yani 1-2 ay sonra bir şey kalmayacak, bunlar da unutulacak. Kuş gribi, domuz gribi gibi unutulacak" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Denizli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:26 Kaynak: İHA
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