Korona virüs nedeniyle evde kalanlar fide satışlarını ikiye katladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs nedeniyle evde kalanlar fide satışlarını ikiye katladı - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle evde kalanlar fide satışlarını ikiye katladı

6 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında bireysel izolasyonu sağlamak amacıyla evlerinde kalan vatandaşlar, balkon ve bahçelerinde sebze yetiştirmeye yönelince fide satışları ikiye katlandı.

Korona virüs nedeniyle evde kalanlar fide satışlarını ikiye katladı, System.String[]

Korona virüs tedbirleri kapsamında bireysel izolasyonu sağlamak amacıyla evlerinde kalan vatandaşlar, balkon ve bahçelerinde sebze yetiştirmeye yönelince fide satışları ikiye katlandı.


Tüm dünya ve Türkiye'de etkisini sürdüren korona virüs nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, fide satışlarını arttırdı. Kişisel izolasyon ve sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinde kalan vatandaşlar, stres atmak ve boş zamanlarını değerlendirmek için balkon ve bahçelerinde sebze yetiştirmeye yöneldi. Evlerinde kalan vatandaşların sebze yetiştiriciliğine başlaması ise fide satışlarını ikiye katladı. Kocaeli'de de sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde semt pazarlarına giden vatandaşlar, fide satışı yapan tezgahlarda yoğunluk oluşturdu.


"Karantina süreci olmasa kahvehaneye gidecektik"


Ev ihtiyaçları için geldiği semt pazarında ailesinin boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ekeceği bahçeye fide almaya geldiğini söyleyen Asım Uçar, "Ev ihtiyaçlarını almak için gelmiştim, evden fide almamı da söylediler. Dışarı çıkamıyoruz, küçük bir bahçe var onunla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Her sene uğraşmadığımız için bu sene daha çok yoğun uğraşıyoruz. Kendim de bahçe ile uğraşmaya başladım, şu an işler de durgun. Biber, patlıcan, domates fidesi aldım. Karantina süreci olmasa kahvehaneye gidecektik. Böyle daha iyi oldu" dedi.


"Stres atmak için birebir"


Pazara sadece fide almaya geldiğini söyleyen Zekeriya Camgöz, "Evde yapacak başka bir şeyimiz yok. Sokağa çıkmıyoruz. Bahçemizi ekiyoruz, hem zaman geçiriyoruz hem de evde kaldığımız dönemi değerlendiriyoruz. Güzel oluyor çocuklarla birlikte bahçede uğraşmak. Hatta balkonda bile toprak çektik yetiştireceğiz yani. Yoksa evde başka türlü zaman geçmiyor. Stres atmak için bire bir. Salatalık, biber, patlıcan aldım. Hepsinden birer parça aldım ama bunlar yetmeyecek. Daha aradıklarımız var bulamadım onları" diye konuştu.


Fide satışlar iki katına çıktı


Satışların iki katına çıktığını söyleyen fide üreticisi Özcan Garip, "Geçen seneye nazaran daha güzel işler olmaya başladı. Çünkü bu korona virüs, insanları dışarıya çıkarmıyor. İnsanlar evlerinde bir şeylerle uğraşmak için bunlarla uğraşacak. Tarla, bağ, bahçe ekecekler, biçecekler. Örnek veriyorum geçen sene bir pazardan 1-2 bin TL topluyorsak bu sefer 3-4 bin TL topluyoruz" şeklinde konuştu.


"En çok domates ve biber satıyoruz"


Satışlardaki artışın kendilerini memnun ettiğini söyleyen Seyit Yalnız adlı fide üreticisi ise "Satışlarda artış var. Artışın sebebi de insanların ihtiyaç duyması. İlerde hastalık daha yaygın olabilir, biraz tedirgin davranıyorlar. İnsanlar tedbirlerini alıyor daha doğrusu kendi gıda ihtiyaçlarını karşılayarak. En çok domates ve biber satıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Normal şartlarda bahçeyle uğraşacak zaman yok"


Pazarda aldığı fidelerle evinin önündeki yeşil alanı bahçeye çeviren Bilal Taşören de şöyle konuştu:


"Normal şartlarda bahçeyle uğraşacak zaman yok. Mümkün değil. korona virüs olduğundan dolayı işe gitmediğimiz zamanlarda, çocuklar da evde okul yok. Fideleri hazır alıyoruz. Tohum da var da geç oluyor. Bardağa koyuyoruz büyümesini bekliyoruz. Hazır fide daha iyi. Domates, biber alıyoruz. Çocuklar da taş temizliyor. Onlar olmasa yapamam zaten zor biraz." - KOCAELİ

Karantina, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:29 Kaynak: İHA


Son Dakika

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı
Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti Galatasaray'ın Urugaylı kalecisi Fernando Muslera maaş indirimine gitti         
18:55
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı         
18:47
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor         
18:39
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor         
18:26
Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü Boğazına hortum bağlayıp intihara kalkışan kişi 10 metreden aşağı düştü         
18:13
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor         
17:58
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü         
17:57
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi         
17:52
AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı         
17:50
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi         
17:48
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor         
17:42
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir         
17:35
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek         
17:31
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz         
17:26
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak         
17:22
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın         
17:21
ABD'de ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı         
17:16
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi         
17:16
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız         
17:00
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak         
16:54
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar         
16:52
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı         
16:49
Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak         
16:48
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu         
16:47
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri         
16:31
Emrata'yı karantina da durduramadı! Evinden yeni plaj kıyafetlerini tanıttı Emrata'yı karantina da durduramadı! Evinden yeni plaj kıyafetlerini tanıttı         
16:31
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi         
16:23
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık         
16:21
Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı         
15:49
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı         
15:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 19:03:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs nedeniyle evde kalanlar fide satışlarını ikiye katladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]