Korona virüs nedeniyle evde kalanlara canlı yayında 'zumba' dersi - Son Dakika
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Korona virüs nedeniyle evde kalanlara canlı yayında 'zumba' dersi

7 saat önce

Uşak'ta gönüllü beden eğitimi öğretmenleri, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara canlı yayında zumba dersi verdi.

Korona virüs nedeniyle evde kalanlara canlı yayında 'zumba' dersi, System.String[]

Uşak'ta gönüllü beden eğitimi öğretmenleri, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlara canlı yayında zumba dersi verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, amaçlarının vatandaşların evde kaldıkları sürede fiziksel aktivitelerini yapmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Korona virüsü salgını nedeniyle 'evde kalın' çağrılarına uyan vatandaşlar dışarı çıkmazken, Uşak'ta vatandaşlara örnek olmak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında beden eğitimi öğretmeni, kamera karşısına geçip evdeki insanlara sosyal medyadan canlı yayında zumba dersi verdi. Yaklaşık 100 kişinin katılım sağladığı canlı yayında insanlar olumlu görüşlerini paylaştılar.

Etkinliklerin süreceğini kaydeden Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, virüslerden korunmanın en iyi yolunun spor yapmak olduğunu belirterek, insanları evlerinde spor yapmaya davet etti. Can, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılacak etkinlikleri şöyle anlattı:

"Biz diyoruz ki bu bir sosyal sorumluluk projesi. Biz de arkadaşlarımızla yine kendi kontrollerimizde muhafazamızı yaparak halkımıza, sporseverlerimize evde kalmalarını motive etmek ve kaldıkları süre zarfında da yapabilecekleri etkinlikleri canlı, interaktif şekilde sunuyoruz. Bugün zumba vardı, sonrasında pilates, taybo, step, aerobik olacak. Çocuk psikoloğumuz yayın yaparak, çocukların bu süreci nasıl geçireceği hakkında bilgi verecek. Katılan kişilerle soru cevap yapılabilecek. El sanatları noktasında çini, ahşap boyama, taş boyama gibi faaliyetlerimiz yer alacak."

"Spor yapmak virüslerden korur"

Sağlıklı beslenmeye ek olarak spor yapmanın önemine değinen Can, "Bizim önceliğimiz evde kalmak. İnsanların evde kaldıkları sürece fiziksel aktivitelerini yapmasını sağlamak. Bu hastalıktan korunmanın en önemli noktası spor yapmak, sağlıklı beslenmek, iyi uyumak. İnsanlar evde sıkılmayacak ki birbirlerine karşı olan diyalogları, iletişimleri kuvvetlenecek" diye konuştu.

"Evde kalmak için eğlenceli ve sağlıklı"

Korona virüs salgınından dolayı çoğu insanın eve kapanmak zorunda olduğunu dile getiren beden eğitimi öğretmeni Melis Gültekin, bu etkinliğin insanların can sıkıntısına eğlenceli ve sağlıklı bir çözüm yolu olduğunu kaydetti. Gültekin, "Hepimizin evde canı sıkılıyor. Ama bu şekilde canlı yayından insanlara hem yararımız dokunuyor, canları sıkılmıyor hem de gönüllü olarak onlara sağlıklı bir yaşam vadetmiş oluyoruz. Bence çok güzel bir etkinlik oldu ve bana genelde olumlu dönüşler geldi. İnsanlar bu düşünceye oldukça pozitif baktı. Çünkü şu ana kadar bu tür bir etkinliği kimse görmedi" dedi.

Evde kalırken beslenmeye dikkat

Evde kalındığı süre boyunca en önemli detayın sağlıklı beslenmek olduğunu altını çizen Gültekin, "Evde can sıkıntısından zaman geçirmek için yiyip içiyoruz. Bu da sağlıksız beslenmeye neden oluyor. Spor bunun önüne geçiyor. İnsanlar canlı yayın karşısında bunu yaptıklarında spor insanlara endorfin. yani mutluluk hormonu salgılıyor. Bu da insanlara psikolojik yönden pozitif bir katkı sağlıyor" şeklinde konuştu. - UŞAK

Emre Can, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:23 Kaynak: İHA

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