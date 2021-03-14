Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için Dicle Nehrine karanfil bırakıldı - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için Dicle Nehrine karanfil bırakıldı
14.03.2021 16:20
- Diyarbakır'da sağlık çalışanları unutulmadı: Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için Dicle Nehrine karanfil bırakıldı Diyarbakır'da sağlık örgütü temsilcileri 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden meslektaşları için tarihi On Gözlü Köprüde bir...
- Diyarbakır'da sağlık çalışanları unutulmadı: Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için Dicle Nehrine karanfil bırakıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da sağlık örgütü temsilcileri 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden meslektaşları için tarihi On Gözlü Köprüde bir araya gelip Dicle Nehrine karanfil attı.
Diyarbakır'da sağlık örgütü temsilcileri, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarını düzenledikleri etkinlikle andı. Sur ilçesi tarihi On Gözlü Köprüde bir araya gelen sağlıkçılar, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına Dicle Nehrine karanfil attı. Korona virüsün meslek hastalığı olarak kabul edilmesi talebinde bulunan sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramını da kutladı.
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