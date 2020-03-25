Korona virüs nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan ablası için yardım istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan ablası için yardım istiyor - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan ablası için yardım istiyor

7 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Selma Yavaş, sertifika almak için Mart'ta Hindistan'a giden ve korona virüs salgını nedeniyle geri dönemeyen ablası Sefa Yavaş'ın Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Korona virüs nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan ablası için yardım istiyor, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Selma Yavaş, sertifika almak için Mart'ta Hindistan'a giden ve korona virüs salgını nedeniyle geri dönemeyen ablası Sefa Yavaş'ın Türkiye'ye getirilmesi için yetkililerden yardım istedi.


Seda Yavaş, Mart aynın başında zihinsel engelliler için eğitim sertifikası almak için Hindistan'a gitti. Virüs nedeniyle acil durum ilan edilmesinin ardından eğitimlere ara verilirken, eğitim gören kursiyerler ülkelerine dönmek için harekete geçti. Uçuşların tüm dünyaya durdurulması üzerine Türkiye'nin Mumbai Başkonsolosluğunu arayan Yavaş, en yakın tarih olan 22 Mart'a bilet aldı. Uçuşun iptal olması üzerine Yavaş, Hindistan'da mahsur kaldı.


Yavaş'ın kardeşi Selma Yavaş, ablasının Hindistan'da çok zor günler yaşadığını belirterek, "Ablam yurda dönmek için gittiği havalimanının olduğu kente iki gün kaldırımda kaldı. Mumbai'de son bir uçak bularak Chennai'ye geçti. Chennai'ye gittiği otel polisler tarafından barikat kurulup mağdur oldu. Bir Türk bayan, Hindistan'da olan eşinden rica ediyor. Ablamı oradan alıyor, evine götürüyor. Şu an onun evinde kalıyor. Orada başına bir şey gelse ulaşabileceğimiz hiçbir yer yok. Bu dönem virüsü kaptıysa ve orada karantinaya alınırsa bizim buradan yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi. - MUĞLA

Hindistan, Türkiye, Selma, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:43 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 20:55:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Korona virüs nedeniyle Hindistan'da mahsur kalan ablası için yardım istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]