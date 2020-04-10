- Korona virüs nedeniyle iş yeri kapanan esnaf ve işçiye nakit desteği - Son Dakika

- Korona virüs nedeniyle iş yeri kapanan esnaf ve işçiye nakit desteği

AKSARAY - Korona virüs tedbir ve önlemleri kapsamında Aksaray'da iş yeri kapanan esnaf ve işçiye belediye tarafından nakit desteğinde bulunuldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) ile Türkiye'de devlet ve millet el ele etkin bir mücadele sürdürürken, Aksaray'da da Ortaköy İlçe Belediyesi iş yeri kapanan esnafa destek için kolları sıvadı. 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerine gıda ve maddi destek sağlayan Ortaköy Belediyesi, iş yeri kapanan esnafa da destek olabilmek için bir WhatsApp başvuru hattı kurdu. Buradan aldığı müracaatları değerlendirerek insanların evde kalması için evlerine kadar giden belediye yetkilileri, esnafa 500 TL nakit desteği ve 100 TL'lik alışveriş çeki desteğinde bulunuyor.

"Gayemiz devletimizin üzerindeki yükü alıp vatandaşa destek olmak"

Tespit edilen esnafı evinde ziyaret eden Ortaköy İlçe Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, esnafa 500 TL nakdi yardım ve 100 TL'lik alışveriş çekini vererek moral veriyor. Başkan Özdemir, "Bu yardımlarımız malum Covid-19 vakasından dolayı çalışamayan, iş yeri kapanan veya çalıştığı yer kapatılan vatandaşlarımızın tamamını kapsıyor. Aynı şekilde asgari ücret limitinin altında geliri olan vatandaşlarımız, 65 yaş üzerindeki yaşlılarımız, kronik rahatsızlığı bulunan işçileri ve aynı zamanda yetim, öksüz ve dul olan vatandaşlarımızın tamamını kapsıyor. Malum içinde bulunduğumuz olaylardan dolayı birçok esnaf kardeşimiz şu anda iş yerini açamıyor. Bu noktada iş yerini açamayan kardeşlerimiz sadece bizim WhatsApp ihbar hattımızı arıyor. Bizi aramaları yeterli oluyor. Arıyorlar, isim ve soy isimlerini alıyoruz. Nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotoğraflarını gönderiyorlar. Biz bunlarla E-Devlet sistemi üzerinden gerekli araştırmaları yapıp gerekli kişilerin burada dosyalarını hazırlıyoruz. Gelir kriterlerin altında olduğu ve iş yerinin Covid-19 vakası nedeniyle çalışmadığını tespit ettiğimiz bütün vatandaşlarımızın, esnafımızın kapısına kadar giderek yardımları ulaştırıyoruz. Bizim bu yardımı yapmamızdaki asıl gayemiz devletimizin üzerindeki yükü almak ve her şeyi devletten beklememek. Devletimiz birçok tedbiri aldı ve çalışıyor. Bu noktada biz de bir nebze gücümüzün yettiği kadar, devletimizin üzerindeki bazı yükleri hafifletebilmek adına devletimizin verdiği imkanları yine devletimizin desteği ile halkımıza vermeye çalışıyoruz" dedi.

Kuaför dükkanı kapalı olan esnaf Mustafa Özcan (33), korona virüs nedeniyle iş yerinin kapatıldığını belirterek, "İlçede kuaförüm. İş yerimiz kapandı. Sağ olsun belediye başkanımız ilk günden itibaren desteklerini esirgemedi. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu. Kahvehanesi kapalı olan Nizamettin Kendigelen ise, "Kahvem kapandığından, hiçbir gelirim olmadığı için bana belediye 500 TL yardımda bulundu. Belediye destek oluyor. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Öte yandan, belediye ekipleri korona virüs ile mücadele kapsamında da ilçede bulunan resmi kurum ve kuruluşlar, apartmanlar, topluma açık alan tüm mekanları dezenfekte edip tüm vatandaş ve esnafa maske dağıtımı yapıyor.