Korona virüs nedeniyle İstanbul'un caddeleri boş kaldı - Son Dakika
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Korona virüs nedeniyle İstanbul'un caddeleri boş kaldı

7 saat önce

İstanbul'un en işlek caddeleri korona virüs nedeniyle boş kaldı.

Korona virüs nedeniyle İstanbul'un caddeleri boş kaldı, System.String[]

İstanbul'un en işlek caddeleri korona virüs nedeniyle boş kaldı. Yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen Beyoğlu ve Şişli'nin sokakları sessizliğe büründü. Normalde sabahın erken saatlerinden itibaren oldukça hareketli olan Tarihi Perşembe Pazarı ve Hırdavatçılar Çarşısı da korona virüs endişesinden olumsuz etkilenirken bir esnaf, "Lüzumsuz yere insanlar dışarı çıkmasınlar mikrobu yaymasınlar. 43 senedir bu sokaktayım böyle bir şey görmedim" dedi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüne yönelik önlemler genişletildi. Bu kapsamda Bakanlığı 81 İl Valiliğine korona virüs konulu bir genelge göndererek sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanların faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağını bildirdi. Kararın ardından tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları gibi birçok bireysel ve toplu olarak kullanılan eğlence alanları dün gece 00: 00 itibariyle kapatıldı.


İstanbul'un en işlek caddeleri arasında yer alan Şişli'nin Cumhuriyet, Halaskargazi, Vali Konağı, Rumeli, Abide-i Hürriyet ve Ergenekon Caddeleri bu sabah bomboş kaldı. İstanbul'un yerli ve yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilen Beyoğlu ilçesinin caddelerinin de boş kaldığı görüldü. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Karaköy gibi en çok ziyaret edilen noktalar sessizliğe büründü.


Normalde sabahın erken saatlerinden itibaren oldukça hareketli olan Karaköy'deki Tarihi Perşembe Pazarı da vatandaşların korona virüs endişesinden olumsuz etkilendi.


Hastalıktan dolayı insanların sokağa çıkmaya korktuğunu söyleyen bir vatandaş, "Hastalıktan dolayı insanlarımızın sokağa çıkma konusunda huzursuzluğu var. Normalde bu caddenin dolup taşması gerekiyordu ama şu an çok seyrek. İnsanlar sanırım hastalıktan korktuğu için cadde bomboş" dedi.


Çay ocağına geldiğini belirten bir vatandaş ise, "Çay ocağına geldik kapalı. Her yerde kapalı. Çay içmeye gelmiştik ama sağlık için kapalı" ifadelerini kullandı.


"Lüzumsuz yere insanlar dışarı çıkmasınlar mikrobu yaymasınlar"


Hırdavatçılar Çarşısında bir esnaf ise, "Çıkmıyor kimse, çıkmasınlar. Lüzumsuz yere insanlar dışarı çıkmasınlar mikrobu yaymasınlar. 43 senedir bu sokaktayım böyle bir şey görmedim. İnşallah düzelecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Beyoğlu, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
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