Korona virüs nedeniyle İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı boş kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korona virüs nedeniyle İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı boş kaldı - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı boş kaldı

6 saat önce

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğlence mekanlarının ve kafelerin kapatılmasının ardından her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nın adeta boşaldığı görüldü.

Korona virüs nedeniyle İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı boş kaldı, System.String[]

Yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında eğlence mekanlarının ve kafelerin kapatılmasının ardından her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nın adeta boşaldığı görüldü.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen 'Korona Virüs Tedbirleri' konulu ek genelge ile sinema, tiyatro, kafeterya, kahvehane gibi işletmelerin geçici süreyle kapatılması kararı alındı. Karara göre bu gece saat 00.00'dan itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları gibi birçok bireysel ve toplu olarak kullanılan eğlence yeri kapatılacak. Kararla birlikte her gün binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı da adeta boşaldı.

İş yerlerini alınan karar nedeniyle kapattıklarını belirten birahane çalışanı Serhat Kurt, "Biz bakanlığın kararının ardından iş yerimizi kapattık. Şu anda temizlik ve dezenfekten çalışması yapıyoruz. Bu bize maddi zarara neden olacak ama bu bir tedbir kararı, insanların ölmesindense maddi zarar olsun" dedi.

(İHA)

İstiklal Caddesi, Taksim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:10 Kaynak: İHA
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