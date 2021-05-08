Korona virüs nedeniyle itikafa girenlerin sayısı da düştü - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle itikafa girenlerin sayısı da düştü

08.05.2021 10:35
Korona virüs nedeniyle itikafa girenlerin sayısı da düştü, System.String[]

Aydın'da bu yıl Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girmek için 4 ilçede toplam 5 kişinin müracaat ettiği ve 5 kişiye de kaymakamlıklar aracılığı ile izin verildiği öğrenildi.

Aydın'da bu yıl Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girmek için 4 ilçede toplam 5 kişinin müracaat ettiği ve 5 kişiye de kaymakamlıklar aracılığı ile izin verildiği öğrenildi. Geçmiş yıllarda sadece Ramazan Paşa Camii'nde Ramazan ayının son 10 gününde 5-6 kişi itikafa girerken bu yıl Korona virüs salgınından dolayı bu sayının oldukça düştüğü öğrenildi.

Aydın İl Müftülüğü kayıtlarına göre Aydın İl genelinde sadece Efeler, Didim, Germencik ve Söke ilçesinde itikafa giriliyor. Bu ilçelerden ise Söke ilçesinde 2 kişinin itikafa girdiği diğer ilçelerde birer kişinin itikafa girdiği öğrenildi.

İtikaf ibadetini erkeklerin cami ve mescitlerde yapması gerektiğini ancak salgın hasatlık dönemlerinde erkeklerin itikafa evlerinde mescide dönüştürdükleri bir odada girebielceğini belirten Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, "Dini bir terim olarak itikaf, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması demektir. Kişi bu ibadet vesilesiyle nefsani arzularından sıyrılmakta, dünyevi meşgalelerden uzak durmakta ve bütün vaktini Allah'a kulluğa ayırarak manevi derecesini yükseltmeye çalışmaktadır. İnsanın, Allah'a tam bir teslimiyet içerisinde ibadet ve taatte bulunmak amacıyla zamanının belirli bir kısmını ayırması ve bu esnada meşru bile olsa her türlü nefsani ve şehevi arzulardan uzak durması, manen olgunlaşması için önemli bir vesiledir. Dini duygu ve düşüncenin yoğun bir şekilde yaşandığı, mümkün olduğu ölçüde dünyevi isteklerden uzaklaşarak Allah'a yönelinen bir ortam, insana derin bir manevi ufuk ve imkan sunmaktadır" diyerek itikafa özellikle Ramazan ayının son on gününde girilmesinin, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini de ihya etme fırsatı vereceği için ayrı bir önem taşıdığını kaydetti.

Erkeklerin itikafa mescit ve camilerde girdiğini, kadınlar ise evlerinde itikafa girdiğini belirten Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, "Mücbir sebeplerle erkeklerin erkeklerin de evlerinin mescit edindikleri bir odasında şartlarını gözeterek itikafa girmeleri bazı alimlerimizin görüşleri doğrultusunda caiz görülmüştür. Buna göre bir Müslüman, evinin mescit edindiği bir odasında itikafa girerek, Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, tevbe, istiğfar, dua ve niyaz etmek, kelime-i tevhid ve tekbir getirmek, nefis muhasebesi yapmak, Cenab-ı Hakkın varlığı, birliği ve kudreti hakkında tefekkür etmek, gereksiz söz ve işlerden uzak kalmak suretiyle Peygamberimizin bu güzel sünnetini ihya edebilir. Şu kadar var ki mücbir sebeplerin ortadan kalkması durumunda erkeklerin evde itikaf yapması caiz değildir" diyerek salgın hastalık dolayısıyla evlerinde itikaf yapan erkeklerin olabileceğini, ancak kendilerine gelen bu yıl toplam 5 itikaf izninin kaymakamlıklar aracılığı ile verildiğini söyledi. - AYDIN

Korona virüs nedeniyle itikafa girenlerin sayısı da düştü
Korona virüs nedeniyle itikafa girenlerin sayısı da düştü
Korona virüs nedeniyle itikafa girenlerin sayısı da düştü

Koronavirüs, Ercan Aksu, Namaz, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüs nedeniyle itikafa girenlerin sayısı da düştü - Son Dakika


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