Korona virüs nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete... - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete...
Korona virüs nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak.
Korona virüs nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa, Ramazan Bayramı'ndan sonra tekrar ibadete açılacak. - KUDÜS
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 02:06 Kaynak: İHA
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